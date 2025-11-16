Teismas: Agnė Širinskienė pripažinta klaidinusi visuomenę

Šią savaitę priimta nutartimi LVAT panaikino Regionų administracinio teismo sprendimą, kuriuo anksčiau tenkintas parlamentarės skundas dėl jai nepalankaus Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sprendimo po įrašo socialiniame tinkle apie O. Šurajevą.
LVAT konstatavo, kad A. Širinskienės „Facebook“ paskyroje klaidingas įrašas apie O. Šurajevą paskelbtas tyčia, politikė žinojo, jog jis nėra tuometinės premjerės konservatorės Ingridos Šimonytės patarėjas.
„Įraše su pridėta nuotrauka paskleista klaidinga, tikrovės neatitinkanti informacija (ginčo dėl to nėra) apie konkretų asmenį, kuriam priskirtos pareigos („premjerės patarėjas“), kurių jis neturėjo, taip susiejant jo neteisėtą ir nederamą elgesį („rėkavo“, „trukdė balsavimui“, „galiausiai išmestas“) su tuo metu ėjusios pareigas ministrės pirmininkės komanda.
Pareiškėja neneigė, jog žinojo, kad prie jos įrašo nuotraukoje pavaizduotas asmuo nėra premjerės patarėjas, todėl akivaizdu, kad klaidingas įrašas paskelbtas tyčia“, – teigiama teismo nutartyje.
Įrašas galėjo netiesiogiai žeisti tiek pačią premjerę, tiek jos komandą
Teisėjų kolegijos teigimu, toks įrašas galėjo netiesiogiai žeisti tiek pačią premjerę, tiek jos komandą, galėjo pakenkti jų bei institucijos reputacijai ir pažeisti visuomenės teisę gauti teisingą informaciją.
Anot LVAT, paskelbtas įrašas negali būti laikomas nereikšmingu ar „humoristine refleksija“ be pasekmių.
„Politikas, net ir socialiniuose tinkluose, lieka viešas asmuo ir atsako už savo pasisakymus“, – pažymima sprendime.
Teismas atmetė ir politikės argumentus, kad įrašas paskelbtas privačioje „Facebook“ paskyroje, jis nėra susijęs su tiesioginiu Seimo narės funkcijų vykdymu, o tėra humoristinė dienos įvykių refleksija, todėl negali būti vertinamas pagal Valstybės politikų etikų kodeksą.
Pasak LVAT, politiko elgesys viešajame gyvenime apima ne tik Seimo nario veiklą betarpiškai vykdant savo funkcijas, bet ir kitą politiko elgesį viešajame gyvenime.
„Aplinkybė, kad toje pačioje paskyroje pareiškėja viešina ir privataus gyvenimo detales, nepaneigia jos paskyros viešo pobūdžio. Paskyra laisvai prieinama, tad ji vertintina kaip vieša komunikacijos platforma, kurioje darant įrašus asmuo turi suvokti, kad jie taps prieinami visiems, net ir tiems, kurie neturi „Facebook“ paskyros“, – rašoma teismo sprendime.
BNS rašė, kad 2023 metų kovą humoristo O. Šurajevo apsilankymas Seime sukėlė dalies politikų nepasitenkinimą.
Jis atvyko stebėti Seimo posėdžio, per kurį tuometė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė atsakinėjo į Seimo narių klausimus dėl per Vilniaus knygų mugę pašalintos Sveikatos teisės instituto COVID-19 pandemijos valdymą kritikuojančios knygos reklaminės instaliacijos. Ši pašalinta, kai į „Litexpo“ vadovybę dėl šios instaliacijos bei knygos kreipėsi O. Šurajevas.
Po A. Armonaitės kalbos visuomenininkas Seime filmavo kai kuriuos parlamentarus, uždavinėjo jiems klausimus ir komentavo jų veiksmus ar žodžius, atsistojęs šalia žurnalistų filmuojamo Petro Gražulio laikė telefoną su LGBTQ+ vėliava, bandė perduoti šokoladą parlamentarei A. Širinskienei.
Vėliau A. Širinskienė savo paskyroje „Facebook“ paskelbė: „Premjerės patarėjas šiandien įsijautė į savo pareigas ir ėmėsi daryti tvarką Seime: rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio R. iš ten išprašytas (R. pakvietė apsaugą), trukdė Seimo narių slaptam balsavimui, tad galiausiai buvo išmestas ir iš Seimo.“
2023 metų rugsėjį Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė, kad humoristą O. Šurajevą premjerės I. Šimonytės patarėju pavadinę parlamentarai A. Širinskienė, Dainius Kepenis ir Remigijus Žemaitaitis nesilaikė Valstybės politikų elgesio kodekso, kai feisbuko įrašuose paskleidė „nepragrįstus ir visuomenę klaidinančius teiginius apie O. Šurajevo einamas pareigas“.
Jiems rekomenduota ateityje remtis patikrintais faktais ir atsiprašyti premjerės bei jos patarėjų.
Šį Etikos komisijos sprendimą A. Širinskienė apskundė Regionų administraciniam teismui, o jis 2024 metų balandį skundą tenkino, nes Etikos ir procedūrų komisijos išvadoje jam pritrūko teisinio vertinimo, kaip socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje paskelbtas A. Širinskienės įrašas susijęs su jos, kaip Seimo narės veikla.
Dėl Seimo Etikos komisija kreipėsi į LVAT ir bylą laimėjo.
