Žemaitaitis vis dar nepateikė kandidato į kultūros ministro postą – Ruginienė piktinasi: „Man jau atsibodo“

Toks koalicijos partnerio elgesys iš kantrybės veda dalį socialdemokratų, o premjerė atvirai sako, kad ši situacija jai jau atsibodo.
Piktinasi Žemaitaičio atsainumu
Susiskaldymas socialdemokratų gretose didėja – kai kurie jau atvirai nebenori matyti R. Žemaitaičio koalicijoje. Pasimetusius socialdemokratus stebinti opozicija jau bando situaciją išnaudoti – žada paremti mažumos Vyriausybę ir, neva, nieko mainais neprašysianti.
Premjerė ketvirtadienį prie Seimo tribūnos žengia apsirengusi juodai, o rankose nešasi kritiką opozicijai. Progos įkąsti premjerei nepraleidžia oponentai – sako, kad premjerė apsirengė deramai, mat socialdemokratai esą laidoja kultūrą, perdavę ją R. Žemaitaičio „aušriečiams“.
I. Ruginienė iš tribūnos turi atsakyti opozicijai į klausimus, kodėl Žemaitaičiui atidavė kultūros ministeriją ir kada ją susigrąžins.
Vis dėlto I. Ruginienės kalbos besiklausanti opozicija, panašu, atsakymų taip ir nesulaukė.
„Kada atribosite „Nemuno Aušrą“ nuo kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės vykdomą diskreditaciją?“ – klausė konservatorius Mindaugas Lingė.
Atsakymo iš Ruginienės konservatoriai nesulaukė.
Kiti teiravosi, kas premjerei padėjo parašyti kalbą.
„Gerbiama premjere, būtų smagu, kad kitą kartą atsineštumėte savo rašytą kalbą, nes susidaro toks įspūdis, kad autorius buvo R. Žemaitaitis“, – replikavo demokratė Agnė Širinskienė.
Kas taps naujuoju kultūros ministru?
Galimo viešų kalbų kūrėjo apie jo sugebėjimus paklausti Seime nepavyksta. R. Žemaitaitis, panašu, atsitvėrė tylos siena – kurį laiką buvo Seimo posėdyje, o vėliau iš jo dingo.
R. Žemaitaitis nuo praėjusios savaitės ieško naujo kultūros ministro. Nors minėjo koalicijos partneriams, kad turi kandidatą ir jau tuoj jį pristatys I. Ruginienei, iki šiol to nepadarė.
Premjerė sako net pavardės menamo kandidato nežinanti. O toks R. Žemaitaičio elgesys, galima suprasti, tampo I. Ruginienės nervus.
„Man jau atsibodo, todėl Raminta Popovienė šiandien ir vadovauja Kultūros ministerijai“, – sako I. Ruginienė.
Mindaugas Sinkevičius jau kurį laiką kalba, kad partijos tarybos posėdyje savaitgalį kels klausimą dėl R. Žemaitaičio likimo koalicijoje. Pripažįsta, kad vienos nuomonės partijoje nėra.
Į kalbas dėl koalicijos pokyčių I. Ruginienė nesileidžia. Galima suprasti, kad premjerė bando stabilizuoti situaciją, tuo metu kiti socialdemokratai tikina, kad jų kantrybė jau išsekusi.
„Nebus daugiau tokios situacijos, kai nepatikrintas žmogus staiga atsirastų ministerijoje“, – tikina premjerė.
Suirutę dėl kultūros ministerijos išnaudojanti opozicija ir dabar bando įtikinti socialdemokratus, kad tiesia jiems pagalbos ranką.
TV3 žiniomis, dalis socialdemokratų įsitikinę, kad pokyčiai koalicijoje galimi tik patvirtinus kitų metų biudžetą, t. y. gruodžio mėnesį. Esą baiminamasi, kad opozicija, kuri dabar tarsi žada ištikimybę mažumos Vyriausybės atveju, savo pažado nesilaikys.
„Neprašydami jokių postų, bet sakydami – dėl valstybės interesų, dėl stabilumo, prašome nepaversti R. Žemaitaičio įkaite visos valstybės. Mes pasiruošę paremti mažumos Vyriausybės darbą“, – sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
