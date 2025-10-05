4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją samdyti: „Nes sunkumai, kai suserga“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Susiduria su nemaloniomis visuomenės reakcijomis
Nepriekaištinga išvaizda, charakteringi vaidmenys – tokią panevėžietę aktorę Tomą Razmislavičiūtę mato žiūrovai. Tačiau užgesus scenos šviesoms Toma grįžta į kitokią kasdienybę, o plati šypsena kartais slepia nelengvus iššūkius ir sunkumus.
„Niekada nebūna taip blogai, kad nebūtų galimybės išeiti iš to“, – teigė Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė.
Tačiau išspausti optimizmo gaidelę ne visada lengva. Toma prisimena itin sunkų etapą savo gyvenime. Ne scenoje, o tikrame gyvenime įvykusios skyrybos, magistro studijos, vaiko sveikatos problemos. Toma viena augina neįgalų sūnų.
„Nelabai yra tų jėgų ir to resurso kapanotis, kai tu esi viena su vaiku, su jo ligomis, su jo problemomis ir dar su savo darbais ir mokslais“, – tikino aktorė T. Razmislavičiūtė.
O kur dar aplinkinių požiūris į vienišą mamą, auginančią neįgalų vaiką.
„Tiesiogiai esu keletą kartų išgirdusi, kad tavo vaikas turi negalią, apie kokį dar tu darbą galvoji, apie kokius filmavimus galvoji“, – pasakojo Toma.
O štai Marytė iš Anykščių viena augina 4 vaikus.
„Atsikeli, vaikus sukeli, valgyt padarai, išleidi ir eini dirbti“, – pasakojo Marytė.
Tiesa, Marytė šiuo metu buvo priversta atsisakyti darbo dėl sveikatos problemų. Tačiau vos tik sustiprės, kibs į naujo darbo paieškas.
„Sunku, iš tikrųjų, kartais neatitinka darbo valandos, ne visi darbdaviai nori su vaikais, nes sunkumai, kai suserga“, – liūdną realybę atskleidė Marytė.
Gyvena žemiau skurdo ribos
O ir statistika nedžiuginanti.
„Šiai dienai Lietuvoje 60 procentų regionuose gyvenančių vienišų mamų, jeigu negautų valstybės paramos, gyventų žemiau skurdo ribos“, – teigė projekto iniciatorė Inga Jablonskė.
Ir ne tik skurdas slegia dažnos vienišos mamos pečius.
„Ji susiduria su didele įtampa, emocine, psichologine įtampa, nes ji neša didelę atsakomybę už vaikus, už jų išlaikymą, išmaitinimą“, – teigė psichologė-psichoterapeutė Lina Dirmotė.
Nepalengvina emocinės bei psichologinės vienišų mamų būsenos ir visuomenės požiūris.
„Nevykėlė kažkokia, nenusisekusio gyvenimo ir taip toliau. Įvairiai moterys prisiklauso ir išorinės nuomonės, ir iš vidaus jai kyla įvairiausių epitetų, kurie labai sumažina savivertę. Menka savivertė trukdo ieškoti kažkokio vertingesnio darbo, vertingesnio darbo neturėjimas, menkina vėl savivertę ir toks užsisuka uždaras ratas“, – tikino psichologė-psichoterapeutė L. Dirmotė.
Gimė nauja iniciatyva vienišoms mamoms
Remiantis statistiniais duomenimis, Lietuvoje yra daugiau nei 40 tūkstančių vienišų mamų. Kad vienišos mamos, ypač regionuose, neliktų užribyje ir gimė socialinė iniciatyva „1000 moterų projektas“.
„Pagrindinis tikslas yra sustiprinti kiekvieną vienišą mamą, suteikiant joms žinių, kompetencijų, įgūdžių, kad jos galėtų tikėtis darbo rinkoje didesnio atlygio ir taip užtikrinti kokybiškesnį gyvenimą sau ir savo šeimai, ir savo vaikams“, – teigė projekto iniciatorė I. Jablonskė.
O štai psichologė priduria, labai svarbu padėti vienišoms mamoms patikėti, kad jų patirtis motinystėje yra privalumas, o ne trūkumas. Tai žinutė ir darbdaviams.
„Jeigu moteris sugeba viena auginti vaikus, vieną ar kelis vaikus viena auginti, jau joje yra labai daug charakterio savybių. Ji yra ir sutelkta, ir atsakinga“, – tvirtino psichologė-psichoterapeutė L. Dirmotė.
„1000 moterų projektas“ būtent ir skirtas suteikti realią pagalbą bent tūkstančiui mamų kasmet. Pavyzdžiui, ieškant darbo ar norint jau turimą pakeisti į geriau apmokamą. Pagilinti finansinio raštingumo žinias ar tiesiog „įpūsti“ daugiau pasitikėjimo savimi. Vienišos ar tiesiog sunkumus patiriančios mamos kviečiamos registruotis internetu 1000 moterų projektas.lt. Visa pagalba moterims bus nemokama.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.