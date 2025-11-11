Teismas padėjo tašką Olego Šurajevo byloje

O. Šurajevas gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismo buvo išteisintas dėl šmeižto, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei žmogaus veiksmų laisvės varžymo. Šis teismo sprendimas neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas apeliacine tvarka.
Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo byloje gautą nukentėjusiojo apeliacinį skundą ir nutarė jį atmesti. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, jog O. Šurajevas buvo išteisintas pagrįstai.
Šis teismo sprendimas įsigalioja iš karto, jis gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Kaip antradienį paskelbė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Darius Pranka, anksčiau byloje teiktas ir prokuroro apeliacinis skundas, tačiau šis aukštesniojo prokuroro buvo atšauktas.
Anot D. Prankos, teisėjų kolegija nutarė, kad O. Šurajevas, paskelbęs informaciją apie nukentėjusįjį vilnietį Vadimą Butrimą.
„Teismas nutarė, kad O. Šurajevas apie nukentėjusįjį išsakė savo nuomonę, kuri buvo pagrįsta bendravimo su nukentėjusiuoju patirtimi“, – dėstė teisėjas.
Byla iškelta po internete publikuoto vaizdo įrašo
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas gegužę O. Šurajevą išteisino dėl šmeižto, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei žmogaus veiksmų laisvės varžymo
Teismas konstatavo, jog kaltinamojo veiksmuose nebuvo nustatytas toks pavojingumas, dėl kurio galėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.
Anot teismo, nebuvo nustatyta, kad O. Šurajevas būtų rinkęs duomenis apie nukentėjusiojo V. Butrimo gyvenamąją vietą arba jo dirbtuves. Taip pat atsižvelgta, jog komikas duomenis rinko ne slaptomis sekimo ar stebėjimo priemonėmis, nesiklausė jo pokalbių.
Kaip anksčiau nurodė valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Šarūnas Šimonis, O. Šurajevas minėtame vaizdo įraše teigė, kad V. Butrimas esą užsiima šešėliniu verslu, nemoka mokesčių ir taip nukentėjusįjį apšmeižė.
Anot prokuroro, O. Šurajevas viešai neteisėtai atskleidė informaciją apie V. Butrimo privatų gyvenimą, tai yra surinko ir paviešino duomenis apie nukentėjusiojo gyvenamąją vietą, automobilių dirbtuves, paviešino j o veido atvaizdą, vardą ir pavardę.
Kaltinimai dėl žmogaus veiksmų laisvės varžymo O. Šurajevui pateikti dėl to, kad jis ant D. Butrimo automobilio klijavo lipdukus, kuriais agituojama remti Ukrainą.
Anksčiau teisme apklaustas O. Šurajevas pasakojo, kad paskelbdamas informaciją apie nukentėjusįjį V. Butrimą, siekė apsisaugoti, kadangi anksčiau prieš jį šis asmuo buvo smurtavęs, ir kartu norėjo paviešinti tai, kad vyras esą akivaizdžiai palaiko Rusiją.
Tarp V. Butrimo ir O. Šurajevo anksčiau kilo konfliktas, kai komikas, prie savo namų pastebėjęs automobilį, kuriame buvo Rusijos vėliava, ant automobilio užklijavo lipduką, kuriuo raginama remti Ukrainą. Kaip skelbta anksčiau, V. Butrimas, radęs ant savo automobilio minėtą lipduką, atėjo į O. Šurajevo namus ir jam trenkė. Teismas už užpuolimą V. Butrimui skyrė 9 mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant jį išdirbti 60 valandų viešųjų darbų.
O. Šurajevas teigė, kad po šių įvykių vaizdo įrašų platformoje „Youtube“ paskelbė vaizdo įrašą, pavadinimu „Mano istorija apie kovą vatniku“. Jis tvirtino įraše kalbėjęs apie V. Butrimo gyvenimą, jo šeimą, jo verslą. Anot O. Šurajevo, jam susidarė įspūdis, kad V. Butrimas nemoka mokesčių valstybei.
