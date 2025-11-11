 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas skelbs sprendimą Olego Šurajevo byloje

2025-11-11 07:02 / šaltinis: BNS
2025-11-11 07:02

Vilniaus apygardos teismas antradienį skelbs sprendimą šmeižimu, žmogaus veiksmų laisvės varžymu ir neteisėtu informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimu kaltinamo Olego Šurajevo baudžiamojoje byloje.

Olegas Šurajevas (nuotr. BNS)

2

Praėjusią gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas komiką O. Šurajevą išteisino. Bet nuosprendį apskundė prokuratūra ir nukentėjusysis Vadimas Butrimas.

Apylinkės teismas tuomet konstatavo, kad O. Šurajevas nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

Prokuroras Šarūnas Šimonis prašė kaltinamajam skirti vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigoti jį dalyvauti elgesio pataisos programose, uždrausti bendrauti su nukentėjusiuoju V. Butrimu ir lankytis jo gyvenamojoje bei darbo vietose.

Tame pačiame daugiabutyje gyvenusių O. Šurajevo ir V. Butrimo konfliktas prasidėjo, kai Ukrainą palaikantis komikas pamatė prie namų stovinčiame automobilyje Rusijos vėliavėlę. O. Šurajevas ant automobilio užklijavo lipdukus, raginančius remti Ukrainą.

Po to V. Butrimas atėjo į O. Šurajevo namus ir smogė jam. Už tai V. Butrimas buvo nuteistas, jam skirta devynerių mėnesių laisvės apribojimo bausmė ir 60 valandų viešųjų darbų.

Vėliau O. Šurajevas internete išplatino vaizdo įrašą, kuriame pasakojo apie V. Butrimą. Sakė, kad jis yra „vatnikas“, nemoka mokesčių, paviešino atvaizdą.

Nerodykit sito,
Nerodykit sito,
2025-11-11 08:06
savim patenkinto,dolbajobo.Gydyt i beprotnami.
Atsakyti
Rici
Rici
2025-11-11 08:04
Sodint sita kacapu issigimeli
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
