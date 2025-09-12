Žemaitaitis viešai baiminasi dėl savo saugumo: braške vadinta buvusi jo bendražygė kreipėsi į apsaugą

Po vasaros atostogų Seimo rudens sesija prasidėjo pilna pokyčių – pasikeitė Seimo Pirmininkas, Agnė Širinskienė jau nesėdi kartu su R. Žemaitaičiu. Nors atstumas tarp buvusių bendražygių padidėjo, A. Širinskienė ėmė rodyti didesnį rūpestį R. Žemaitaičiui.
„Žmogus jaučia didžiules įtampas – jis galvoja, jog jam bus inscenizuotas eismo įvykis ir dar priduria, kad tikrai taip bus – tai tikrai kyla nerimas“, – komentavo demokratė A. Širinskienė.
A. Širinskienė susirūpino, kad R. Žemaitaičiui ko blogo nenutiktų. Mat jis pats apie tokias baimes kalba garsiai.
„Išpuoliai prieš mane dabar tik suaktyvės, čia tik laiko klausimas, kada ir kokią provokaciją turėsime – ar bus imituotas autoįvykis, ar dar kažkas – tai tikrai bus“, – anksčiau „OpTV“ sakė R. Žemaitaitis.
Šią savaitę R. Žemaitaitis turėjo toliau klausyti baigiamųjų kalbų savo teisme dėl antisemitizmo.
„Oi, vargšas. Tai jam, matyt, prokuroras skaito nuosprendį“, – ironizavo A. Širinskienė.
Vėliau R. Žemaitaitis atvyko į Seimą – sveikas ir gyvas.
„Tikrai labai gerai. Sveikas gyvas, kaip matot, su gera nuotaika“, – juokavo „Nemuno aušros“ lyderis.
Seimo nariai – apie Žemaitaičio saugumą
Rūpinasi R. Žemaitaičio sveikata ir buvę koalicijos partneriai. Jie priduria, kad gyvename pavojingais laikais.
„Šitam kontekste, kas vyksta pasaulyje – žiūrėkite Jungtinėse Valstijose – į politikus yra pasikėsinama“, – komentavo Demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
Vis dėlto tokios R. Žemaitaičio baimės sujaudino ne visus kolegas Seime.
„Elgiasi kaip bailokas politikas. Verkia į ekraną, kad jam čia kažkokia grėsmė, mano požiūriu, tai yra bailumo išraiška“, – aiškino konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Tačiau A. Širinskienė, kad ir buvusi R. Žemaitaičio bendražygė, taip ramiai visko nesiruošia palikti. Kaip sako pati – nori R. Žemaitaičiui padėti.
„Aš manau, kad yra svarbu, jog Vadovybės apsaugos tarnyba įvertintų grėsmių lygį ir jei matytų, kad grėsmės yra realios, skirtų apsaugą“, – teigė demokratė.
Kitaip tariant – A. Širinskienė norėtų, kad R. Žemaitaitis, tarsi koks premjeras ar Seimo Pirmininkas, ar galų gale prezidentas, po parlamentą ar į regionus, pas rinkėjus keliautų kartu su ginkluotais apsauginiais.
„Vadovybės apsaugos tarnyba labai rimtai įvertins ir skirs apsaugą“, – tikino S. Skvernelis.
„Seimas pakeitė Seimo pirmininką ir jau vieno kolegos nebevežioja apsauga. Tai viena kolegė nusprendė pasirūpinti. Tik prašymą užpildyti apsaugą suteikti turėjo Sauliui Skverneliui, o ne Remigijui Žemaitaičiui“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
„Tikrai nenorėčiau tikėti, kad ponas R. Žemaitaitis manipuliuoja savo rinkėjų valia ar jausmais“, – sakė A. Širinskienė.
„Tokiais dalykais nėra juokaujama, jeigu tu turi duomenų, kad į tave gali būti pasikėsinta, koks čia juokas gali būti“, – tvirtino S. Skvernelis.
Pats Žemaitaitis nebenori apsaugos
Ir greičiausiai R. Žemaitaitis būtų toks vienintelis saugomas koalicijos partneris Lietuvos istorijoje.
„Pagal naują dabar redakciją įstatymo – Seimo nariai, kuriems keliama grėsmė, juos gali saugoti“, – teigė S. Skvernelis.
„Tai eilinis trolinimas, Dieve mano“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Man atrodo, solidus, stiprus ir nebailus politikas taip nesielgia“, – tikino L. Kasčiūnas.
„Po Amerikos įvykių, kurie pasirodė, mes aiškiai implikuojame, kad valstybėje gali nutikti visko. Ypatingai, kai mes turime karinę situaciją, kada gali būti įvykdyti kažkokie provokaciniai veiksmai prieš politikus“, – atviravo „Nemuno aušros“ lyderis.
Paklaustas, ar jam reikia tokios apsaugos, R. Žemaitaitis atsakė: „Aišku, kad ne. Jūs nejuokaukite.“
Neseniai rinkėjams bėdavojęs, kad į jį gali pasikėsinti, R. Žemaitaitis jau keičia toną, apsaugos nebenori. O kad grasinimų ar pravardžiavimų, ar pažeminimų pasitaiko pakankamai dažnai, kai kurie parlamentarai net neslepia.
„Ką šneka R. Žemaitaitis? Šiukšle jį vadino. Mane irgi vadina šiukšle, sena politine šiukšle ir taip sako prezidentas – aš galiu irgi įsivaizduoti, kad prezidentas sugalvos kokį nors sąmokslą prieš signatarą Eugenijų Gentvilą“, – piktinosi liberalas E. Gentvilas.
„Aš pasakiau, aš nesigailiu ir aš nesiteisinsiu“, – anksčiau žurnalistams komentavo Gitanas Nausėda.
