Remigijus Žemaitaitis: prezidentui nepatvirtinus „aušriečių“ ministrų, koalicijos sutartis nutrūks

„Mums nereikia nieko šaukti, nieko nereikia daryti, nes koalicijos sutartis automatiškai nutrūksta“, – BNS penktadienį sakė R. Žemaitaitis.
„Trys politinės jėgos išreiškė palaikymą 14 ministrų, jų sąrašas yra pateikiamas (prezidentui – BNS). Jeigu yra nepatvirtinami du kandidatai dabar, kurie yra pateikti, tai tokiu atveju valdančiosios daugumos de facto nebėra. Tai reiškia, kad nei Vyriausybės programa, nei ministrai nėra tvirtinami, nes jie tvirtinami, kai turi valdančiosios daugumos palaikymą“, – kalbėjo jis.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų – be „Nemuno aušros“ į aplinkos ministro teikiamo Povilo Poderskio ir į energetikos ministrus siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio.
Žemės ūkio ministras paskirtas tik „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.
Su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu Gitanas Nausėda susitiko trečiadienį, bet sprendimo dėl jų skyrimo ar neskyrimo dar nepriėmė.
Jei šie „aušriečių“ kandidatai bus atmesti, R. Žemaitaitis sako nematantis reikalo ieškoti naujų.
„Šie kandidatai atitinka valstybės valdymo principus, jie turi patirtį, žinias ir atitinka valdančiosios daugumos lūkesčius. Nes valdančioji dauguma priėmė sprendimą juos teikti, ne Petras, ne Antanas, ne dar kažkas. Ir ne viena „Nemuno aušra“, o trys politinės jėgos pateikė pilną sąrašą praėjusį antradienį prezidentui“, – teigė R. Žemaitaitis.
Portalas „Lrytas“ penktadienį, remdamasis šaltinių informacija, skelbia, kad G. Nausėda atmetė P. Poderskio ir M. Jablonskio kandidatūras ir apie tai informavo I. Ruginienę. Prezidentūra to nekomentuoja.
Paskirtosios premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas BNS penktadienį teigė, kad informacijos apie atmestus kandidatus I. Ruginienė iš Prezidentūros nėra sulaukusi.
R. Žemaitaitis taip pat teigė, kad nebuvo informuotas, kad „aušriečių“ teikti potencialūs ministerijų vadovai būtų atmesti.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.
