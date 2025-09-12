Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus į ministrus

2025-09-12 11:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 11:35

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda atmetė į aplinkos ir energetikos ministrus „aušriečių" siūlomų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras, remdamasis šaltiniais, skelbia „Lrytas".

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda atmetė į aplinkos ir energetikos ministrus „aušriečių“ siūlomų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras, remdamasis šaltiniais, skelbia „Lrytas“.

6

Pastarųjų teigimu, apie tokį prezidento sprendimą ketvirtadienį buvo informuota ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Kaip skelbia „Lrytas“, Prezidentūra savo ruožtu šios informacijos portalui nekomentavo.

Ketvirtadienį „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. 

Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį. Tiesa, ar jie bus patvirtinti ministrais, vis dar neaišku. 

