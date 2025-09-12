Žiniasklaida: Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus į ministrus

Pastarųjų teigimu, apie tokį prezidento sprendimą ketvirtadienį buvo informuota ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Kaip skelbia „Lrytas“, Prezidentūra savo ruožtu šios informacijos portalui nekomentavo.
Ketvirtadienį „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį. Tiesa, ar jie bus patvirtinti ministrais, vis dar neaišku.
