Pamačius, ką moteris daro autobuse, atvipo žandikaulis: iškart sureagavo ir vairuotojas

Tvarka viešajame transporte yra amžinų diskusijų klausimas, nes keleiviams užkliūva daug kas – dažnai atkreipiamas dėmesys į aštrius kvapus, pavyzdžiui maisto kvapai, perteklinių kvepalų ar atvirkščiai – nepakankamos higienos.
Be įvairių aromatų dar būna keleivių, kurie kartu su savimi į viešąjį transportą atsineša ir neįtikėtinų daiktų. Vilniaus viešojo transporto (VVT) Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė pasakoja, kad tekę matyti visko.
„Per daugelį metų mūsų autobusais ir troleibusais keleiviai yra vežę visko – nuo muzikos instrumentų iki dulkių siurblių ar net laistymo žarnų. Kiekviena kelionė – sava istorija, bet svarbiausia, kad visos jos būtų saugios ir patogios visiems“, – nurodo ji.
Ko negalima vežtis viešajame transporte?
VVT atstovė paaiškina, ką reikia žinoti keliaujant viešuoju ir ko griežtai negalima vežtis su savimi. Pavyzdžiui, yra daiktų, kurių negalima vežtis tik piko valandomis, kai autobusuose ir troleibusuose susidaro dideli žmonių srautai.
Štai anot jos, paspirtukus ir dviračius galima vežtis tik tada, kai transporto priemonėje tam yra skirta vieta, o piko metu darbo dienomis nuo 7 iki 9 val. ir nuo 16 iki 19 val. dėl keleivių srautų – negalima.
Į viešąjį transportą įlipus su daiktais, kurie trukdo tiek aplinkiniams, tiek vairuotojui, šis gali paprašyti keleivio tokį daiktą išnešti.
„Dideli, gremėzdiški daiktai, tokie kaip baldai, statybinės medžiagos ar kopėčios, į viešąjį transportą nepriimami – jie gali trukdyti kitų saugumui ir kelionei. Tokiais atvejais vairuotojas ar kontrolierius gali paprašyti tokį daiktą išnešti“, – aiškina G. Žalytė-Štarienė.
Galimai dar ne visi žinojo ir tai, kad keliauti viešajame transporte galima ir su gyvūnu, tačiau VVT atstovė pabrėžia, kad augintiniai laukiami tuo atveju, kai šeimininkai pasirūpina laikyti jį pavadėliu, o jei reikia – uždėti ir antsnukį ar vežti nešykloje.
„Keleiviai kartu gali vežtis nedidelius asmeninius daiktus – kuprinę, rankinę ar panašiai. Svarbu, kad daiktai būtų laikomi taip, jog neužstotų praėjimo ir netrukdytų kitiems keleiviams ar vairuotojui“, – pabrėžia ji.
