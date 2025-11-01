JUDU: už iki pabrangimo įsigytus ir nepanaudotus VVT bilietus jau grąžinta virš 163 tūkst. eurų

„Nuo rugsėjo 1 d. iki dabar klientams jau grąžinta 163 423 eurų ir 20 centų“, – Eltai teigė V. Bingelė.
„Iš viso esame gavę apie 16,5 tūkst. užklausų dėl pinigų grąžinimo“, – nurodė ji.
ELTA primena, kad rugsėjo 30 d. buvo paskutinė diena aktyvuoti pigesnius Vilniaus viešojo transporto bilietus, įsigytus iki Vilniaus miesto tarybos sprendimu liepą įsigaliojusio pabrangimo.
Anot JUDU, iki rugsėjo pabaigos aktyvuoti pigesni bilietai galioja visą juose nurodytą laikotarpį, t. y., metiniai bilietai galioja metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.
Taip pat už laiku neaktyvuotus bilietus iki metų pabaigos galima susigrąžinti pinigus. Tam reikia užpildyti specialią užklausos formą JUDU interneto svetainėje.