  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuviams staiga sprogo autobuso padanga: to, kas vyko toliau, neužmirš niekada

2025-10-29 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 13:20

Varėnos r. policijos komisariato pareigūnai sulaukė nuoširdžios padėkos iš piliečių, kuriems pareigūnai padėjo ištikus netikėtai bėdai.

Sprogus autobuso padangai padėjo pareigūnai (nuotr. Alytaus apskrities VPK, SCANPIX)

Dalinamės jų žodžiais (tekstas netaisytas):

Dėkoja už pagalbą sprogus autobuso padangai

„Labai norėjau padėkoti Varėnos pareigūnams, kurie su kaupu patvirtina, kad Policija Lietuvoje tikrai yra GINTI, SAUGOTI IR PADĖTI!

Nutiko bėda. Sprogo padanga autobusui. Kadangi neturėjom jokių instrumentų, teko palikti autobusą ir grįžti tik kitą dieną.

Atrodo turėjom viską, ko gali prireikti. Tačiau, nepajėgėm atsukti… Sutemo, po visą Varėną važinėjom ieškodami, kas galėtų pagelbėti. Viskas uždaryta, niekas nebedirba.

Sutikom pareigūnus. Papasakojom savo situaciją, ir supratom, kad vėl rato pakeisti nepavyks.

Neįsivaizduoju iš kur, bet šie vyrukai sugebėjo gauti būtent tą instrumentą, kurio mums ir reikėjo (jis gan specifinis, tikrai namuose tokių nebūna pas žmones).

Atvežė prie autobuso, pasaugojo, kol keitėm ratą. Bet vyrai vietoj to, kad gertų kavą, efektyviai suorganizavo pagalbą, įsitikino, kad viską susitvarkėm iki galo, ir tik tada išvažiavo.

Atrodo smulkmena, bet tokių pareigūnų dėka sutaupėm ir kuro, ir pinigų, ir laiko. Didžiuojuosi, kad esu pilietis valstybės, kurioje dirba tokie pareigūnai.

Labai norėčiau, kad padėkotumėt ir dar labiau motyvuotumėt šiuos vyrus. Nepaklausiau nei vardų, nei pavardžių.

Atminimui pasidarėm vieną asmenukę, kad ir vaikam papasakoti galėčiau, jog Lietuvoj pareigūnų ne bijoti reikia, o didžiuotis jais, ir kas kartą nutikus nelaimei ar bėdai – drąsiai į juos kreiptis.

Veiksmas vyko pirmadienį vakare Varėnoje. Vyrai dirbo su Transporteriu. Prisegu ir foto.

Būsiu labai dėkingas, jei darbdavys padėkos savo vyrams, ir pasididžiuos jais taip, kaip didžiavomės ir mes – trys murziai su kiauru ratu prie autobuso.

Ačiū Jums.“

Dėkojame už nuoširdžius žodžius ir pasitikėjimą policija! Tokie atsiliepimai – didžiausias įvertinimas pareigūnams, kasdien pasirengusiems padėti.

Šaltinis: Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

