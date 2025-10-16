Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pažvelgus į šulinį Kėdainių rajone išvydo skausmingą vaizdą: reagavo žaibiškai

2025-10-16 16:15 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-10-16 16:15

Antradienio popietę Šėtos seniūnijos Morkūnų kaime įvyko nelaimė – į drenažinį šulinį įkrito ir iš jo išlipti negalėjo šuo. Apie 16 val. 24 min. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad gyvūnas kankinasi ir jam būtina pagalba.

Šulinys (Nuotr. Facebook)

0

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai netrukus aptiko šulinyje, maždaug pusantro metro gylyje, įstrigusį keturkojį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naudodamiesi glaustinėmis kopėčiomis, ugniagesiai atsargiai nusileido iki gyvūno ir iškėlė jį į paviršių.

Šuo buvo pavargęs ir išsekęs, bandydamas išsiropšti pats.

Ne pirmas atvejis

Gelbėtojams karts nuo karto tenka skubėti gelbėti gyvūnų ar paukščių – tai ne tokie reti atvejai, kaip gali pasirodyti.

Ugniagesiai ne tik gesina gaisrus ar padeda nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir reaguoja į iškvietimus, kai į bėdą patenka keturkojai: į šulinius įkrenta šunys ar katės, kaminuose įstringa paukščiai, tenka padėti ir ant ledo įlūžusiems gyvūnams ar paukščiams.

Ugniagesiai primena gyventojams būti atidiems ir pasirūpinti, kad šuliniai, drenažo angos bei kiti pavojingi įdubimai būtų saugiai uždengti, kad panašių nelaimių pavyktų išvengti.

