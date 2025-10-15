Gelbėjimo operacija Morkūnų kaime: ugniagesiai vadovo į drenažinį šulinį įkritusį šunį

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai netrukus aptiko šulinyje, maždaug pusantro metro gylyje, įstrigusį keturkojį. Naudodamiesi glaustinėmis kopėčiomis, ugniagesiai atsargiai nusileido iki gyvūno ir iškėlė jį į paviršių.
Šuo buvo pavargęs ir išsekęs, bandydamas išsiropšti pats.
Gelbėtojams karts nuo karto tenka skubėti gelbėti gyvūnų ar paukščių – tai ne tokie reti atvejai, kaip gali pasirodyti. Ugniagesiai ne tik gesina gaisrus ar padeda nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir reaguoja į iškvietimus, kai į bėdą patenka keturkojai: į šulinius įkrenta šunys ar katės, kaminuose įstringa paukščiai, tenka padėti ir ant ledo įlūžusiems gyvūnams ar paukščiams.
Ugniagesiai primena gyventojams būti atidiems ir pasirūpinti, kad šuliniai, drenažo angos bei kiti pavojingi įdubimai būtų saugiai uždengti, kad panašių nelaimių pavyktų išvengti.
