Biržų rajone prie vairo pagautas neblaivus ugniagesys.

Kaip pranešė policija, penktadienį apie 10 val. Iškonių kaime sustabdytas nuosavas automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas, gimęs 1999 metais.
Jam nustatytos 0,42 promilės.
Policija surašė administracinio nusižengimo protokolą.
