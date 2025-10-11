Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Biržų rajone prie vairo pagautas neblaivus ugniagesys

2025-10-11 09:10 / šaltinis: BNS
2025-10-11 09:10

Biržų rajone prie vairo pagautas neblaivus ugniagesys.

Ugniagesiai gelbėtojai. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.

Biržų rajone prie vairo pagautas neblaivus ugniagesys.

REKLAMA
0

Kaip pranešė policija, penktadienį apie 10 val. Iškonių kaime sustabdytas nuosavas automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas, gimęs 1999 metais.

Jam nustatytos 0,42 promilės.

Policija surašė administracinio nusižengimo protokolą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų