  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dar vienas gaisras Laisvės alėjoje: degė šiukšlės

2025-10-03 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 08:50

Ugniagesiai gesino dar vieną gaisrą Kauno laisvės alėjoje – naktį degė šiukšlės.

112 BNS Foto

Ugniagesiai gesino dar vieną gaisrą Kauno laisvės alėjoje – naktį degė šiukšlės.

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienio naktį, apie 3.54 val., Laisvės alėjoje, vidiniame daugiabučio namo kieme, prie įėjimo į rūsio patalpas, kilo gaisras.

Apdegė ir aprūko namo siena bei sudegė šalia pastato sudėti daiktai. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad tai jau antras gaisras šią savaitę Laisvės alėjoje – antradienio naktį, kaip manoma, buvo padegta kavinė.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2.30 val. kavinės teritorijoje kilo gaisras.

Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė šiukšlių konteineris. Per gaisrą apdegė ir surūko picerijos langas, taip pat apdegė žaliuzės ir trys kondicionieriai. 

Įtariamas padegimas. Aiškinamasi, kokį nuostolį sukėlė gaisras. 

Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

