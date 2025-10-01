Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune kilus gaisrui kotedže, į gydymo įstaigą išvežti du nukentėję žmonės

2025-10-01 09:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:47

Kaune antradienio vakarą kilus gaisrui name, nukentėjo du žmonės, pranešė ugniagesiai.

Ugniagesiai gelbėtojai. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.

Kaune antradienio vakarą kilus gaisrui name, nukentėjo du žmonės, pranešė ugniagesiai.

0

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 21.09 val. pranešta, kad Žalčio Karūnos alėjoje dega keturių aukštų namas. 

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, kotedžo trečias aukštas degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė trečiame aukšte esantys trys kambariai, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, vandeniu sulieti apatiniai aukštai. 

Iki ugniagesių atvykimo gyventojai iš degančio aukšto kopėčiomis nukėlė moterį ir vyrą. Jie po medikų apžiūros išvežti į gydymo įstaigą. Paaiškėjo, kad vyras apdegė ranką, o moteris apsinuodijo dūmais. Per gaisrą žuvo šuo. 

Pastate dūmų detektoriaus nebuvo.

