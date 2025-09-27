Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone kilo gairas gaisrui, nukentėjo žmogus

atnaujinta 13:00 val.
2025-09-27 12:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-27 12:01

Šeštadienio rytą Kyviškės kaime, Vilniaus rajone, kilusio gaisro metu nukentėjo žmogus.

Asociatyvi (nuotr. Vaidos Girčės)

Šeštadienio rytą Kyviškės kaime, Vilniaus rajone, kilusio gaisro metu nukentėjo žmogus.

2

Skelbiama, jog nukentėjęs asmuo buvo išvežtas į gydymo įstaigą, rašo delfi.lt.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) portalui sakė, kad gaisras jau likviduotas. Pareigūnų duomenimis, gaisras kilo ūkiniame pastate, kuriame buvo laikomas šienas. Ryte kilęs gaisras buvo užgesintas prieš vidurdienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau portalas pranešė, kad gaisras kilo žirgyne esančiame ūkiniame pastate, kuriame buvo laikomas šienas. 

Tiesa, apie kilusį gaisrą paskelbė ir pats žirgynas „Jojimo menas – Bingo“. Pasak jų, gaisro metu žirgai nenukentėjo. 

„Mūsų žirgyną šiuo metu palietė nelaimė – kilo gaisras. Svarbiausia žinia – visi žirgai yra saugūs ir sveiki. Dėkojame visiems, kurie padeda ir palaiko. Labai prašome ramybės ir supratimo šiuo sunkiu metu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė žirgynas. 

