TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje apvirto motociklas, sužalotas nepilnametis

2025-09-27 07:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 07:52

Panevėžyje apvirtus motociklui nukentėjo nepilnametis, šeštadienį pranešė vietos policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Panevėžyje apvirtus motociklui nukentėjo nepilnametis, šeštadienį pranešė vietos policija.

0

Pirminiais duomenimis, penktadienį apie 11 val. Respublikos gatvėje 2007 metais gimęs jaunuolis, vairuodamas motociklą „Suzuki“, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė motociklo ir apvirto.

Per eismo įvykį nukentėjo nepilnametis, gimęs 2007 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

