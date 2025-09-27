Iš įmonės pasisavinta 24 tonos vyno

Pareigūnų duomenimis, penktadienį apie 13.35 val. į Kauno apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi vienos įmonės atstovas.
Jis pareiškė, kad trečiadienį apie 13 val. Italijoje kitos įmonės atstovė apgaulės būdu pasisavino jo atstovaujamai įmonei priklausantį krovinį – 24 tonas vyno, kurio bendra vertė siekia 100 tūkst. eurų.
Surinkta medžiaga dėl sukčiavimo.
