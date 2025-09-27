Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš įmonės pasisavinta 24 tonos vyno

2025-09-27 08:36 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 08:36

Trečiadienį iš įmonės apgaulės būdu pasisavintos 24 tonos vyno, nuostoliai siekia 100 tūkst. eurų, praneša Policijos departamentas. 

Vynas BNS Foto

Trečiadienį iš įmonės apgaulės būdu pasisavintos 24 tonos vyno, nuostoliai siekia 100 tūkst. eurų, praneša Policijos departamentas. 

0

Pareigūnų duomenimis, penktadienį apie 13.35 val. į Kauno apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi vienos įmonės atstovas.

Jis pareiškė, kad trečiadienį apie 13 val. Italijoje kitos įmonės atstovė apgaulės būdu pasisavino jo atstovaujamai įmonei priklausantį krovinį – 24 tonas vyno, kurio bendra vertė siekia 100 tūkst. eurų. 

Surinkta medžiaga dėl sukčiavimo.

