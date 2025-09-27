Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žvėryne berniuką nužudęs 15-metis bando ištrūkti į laisvę

2025-09-27 10:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 10:58

Vilniaus apygardos teismas du kartus atmetė dėl nužudymo Žvėryne suimto paauglio skundus dėl jam skirto suėmimo panaikinimo.

Trečiadienį Vilniaus apygardos teismas paliko galioti žemesnės instancijos teismo nutartį, kuria paaugliui suėmimas skirtas iki lapkričio 5 dienos.

Apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Tai reiškia, kad vaikinas bus suimtas mažiausiai iki minėtos datos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dviejų mėnesių terminas yra maksimali kardomojo suėmimo trukmė, kurios gali prašyti prokuroras teisme. Pilnametį asmenį teismas gali suimti ir trijų mėnesių terminui.

Pirmą kartą 15-metis paauglys buvo suimtas rugpjūčio 4 dieną, praėjus daugiau nei parai nuo tada, kai buvo sulaikytas, įtarus itin sunkiu nusikaltimu. Tąkart jis buvo suimtas mėnesiui. 

Teismo nutartį apskundė

Įtariamasis šią teismo nutartį taip pat buvo apskundęs Vilniaus apygardos teismui, tačiau teismas skundą atmetė. 

ELTA primena, kad teisėsaugos pareigūnai rugpjūčio pradžioje sulaikė ir į areštinę uždarė nepilnametį, įtariamą bendraamžio 15-mečio paauglio nužudymu Vilniuje.

Kaip skelbė Policijos departamentas, Vilniuje buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Įtariamasis (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę. 

Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.

Berniuko kūno dalys buvo rastos konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone.

Tą naktį, 1.39 val., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas. 

Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. 

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
B. Dekanidzė ir „Vilniaus brigados“ aplinkos žmonės Istorinis archyvas
Kalbos apie Boriso Dekanidzės mirtį gyvos iki šiol – palaidotas tuščias karstas? (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

