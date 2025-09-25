Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Daugiabučio gyventojai ištikti šoko: 52-ejų dukra tėvų bute surengė skerdynes

2025-09-25 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 12:50

Lenkijos Knuruvo gyventojus sukrėtė šiurpi tragedija. 52 metų Ewa S. įtariama nužudžiusi motiną ir pasikėsinusi nužudyti patėvį. „Ji jau seniai grasino motinai ir patėviui. Visi jai užkirsdavo kelią. Naktį ji įgyvendino savo planą“, – pasakoja daugiabučio, esančio Mieszka gatvėje, gyventojai.

Daugiabučio gyventojus sukrėtė žiaurus nužudymas (nuotr. 123rf.com)

Lenkijos Knuruvo gyventojus sukrėtė šiurpi tragedija. 52 metų Ewa S. įtariama nužudžiusi motiną ir pasikėsinusi nužudyti patėvį. „Ji jau seniai grasino motinai ir patėviui. Visi jai užkirsdavo kelią. Naktį ji įgyvendino savo planą“, – pasakoja daugiabučio, esančio Mieszka gatvėje, gyventojai.

REKLAMA
1

Nužudymas įvykdytas pirmadienį, rugsėjo 22 d., apie 4 val. ryto. Pirmo aukšto bute, esančiame Mieszka I gatvėje Knuruve, buvo rasti 80 metų Anos S.-W. palaikai. Sunkiai sužeistas buvo ir jos vyras 82-ejų Kazimirzas W. Sulaikyta nužudytosios dukra – 52 metų Ewa S., rašo fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prabilo nužudytos moters ir sužeisto vyro kaimynai

Gyventojai sukrėsti. Jie pasakoja jau seniai buvę konfliktų šiame bute liudininkais.

REKLAMA
REKLAMA

„18 metų čia vyko tikri košmarai. Geriau buvo nesusidurti su Ewa S. Jei tik kreivai pažiūrėdavai, ji imdavo šaukti ant kaimynų, nekalbant apie tai, kaip rėkdavo ant savo tėvų“, – pasakoja kaimynas.

REKLAMA

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį kaimynus pažadino siaubingas klyksmas.

„Tai buvo pagalbos šauksmas. Kazikas šaukė: „Žmonės, gelbėkit.“ Ewa, jo podukra, pirmiausiai turėjo nužudyti motiną. Kai patėvis puolė ją stabdyti, ji dūrė jam peiliu.

Kazikas bėgo į balkoną, persisvėrė per jį ir nukrito iš balkono ant nugaros. Laimei, tai buvo pirmas aukštas, todėl išgyveno. Dukra ten esą surengė tikras skerdynes“, – pasakoja kaimynai.

REKLAMA
REKLAMA

„Dukra jiems užkūrė tikrą pragarą“

Būtent kaimynai iškvietė policiją, kuri nedelsdama atvyko į vietą.

„Kai gelbėtojai teikė pagalbą Kazimierzui, Ewa užsibarikadavo bute. Atvykusi policija negalėjo jos sulaikyti, ji nenorėjo atidaryti durų, visur išjungė šviesas. Galiausiai ji iššoko pro langą. Laimei, ją sulaikė.

Ji taip rėkė, išvadino policininkus banditais, jos nebuvo įmanoma surakinti antrankiais – tokia įtūžusi buvo“, – pridūrė daugiabučio gyventojai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaimynai teigia, kad tokio žiauraus nusikaltimo priežastis galėjo būti liga.

„Policija čia lankydavosi dažnai, o birželį ją buvo nuvežę į psichiatrijos ligoninę, bet ten ji išbuvo trumpai. Po trijų savaičių vėl grįžo ir vėl kėlė skandalus.

Labai gaila ponios Anios. Ji buvo rami, tyli, ligota, tokia gležnutė. O jos vyras Kazikas – auksinis žmogus. Abu jau seniai buvo pensijoje, bet dukra jiems užkūrė tikrą pragarą“, – sako kaimynas.

REKLAMA

„Dukra nuolat grasino, kad juos nužudys, ji nekentė patėvio, o juk jis toks geras žmogus. Vis rėkdavo, kad jis išsikraustytų, nors jie kartu gyveno jau 20 metų. Nerimaujame dėl Kaziko – ar jis ištvers šią traumą. Jis jau buvo operuotas, meldžiamės, kad pasveiktų“, – pridėjo daugiabučio gyventojas.

Dukrai pateikti kaltinimai, skirtas trijų mėnesių suėmimas

Šį įvykį tiria Glivicės-Vakarų apylinkės prokuratūra. Kol kas tyrėjai nekomentuoja galimų nusikaltimo motyvų.

REKLAMA

„Pareigūnai vietoje rado 80-metės moters kūną ir sunkiai sužeistą jos vyrą, kuris patyrė daugybinius durtinius galvos ir rankų sužalojimus.

Sužeistas vyras buvo nugabentas į Zabrzės klinikinę ligoninę, kur medikai kovoja dėl jo gyvybės. Jo būklė nuolat stebima“, – „Fakt“ sakė prokurorė Agnieszka Bukowska, Glivicės apygardos prokuratūros atstovė spaudai.

Ji pridūrė: „Ewai S. pateikti kaltinimai dėl motinos nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti patėvį. Antradienį, rugsėjo 23 d., teismas jai skyrė trijų mėnesių suėmimą. Artimiausiu metu planuojama apklausti ir sužeistą vyrą, jei tik jo sveikatos būklė tai leis.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų