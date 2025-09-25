Daugiabučio gyventojai ištikti šoko: 52-ejų dukra tėvų bute surengė skerdynes

Nužudymas įvykdytas pirmadienį, rugsėjo 22 d., apie 4 val. ryto. Pirmo aukšto bute, esančiame Mieszka I gatvėje Knuruve, buvo rasti 80 metų Anos S.-W. palaikai. Sunkiai sužeistas buvo ir jos vyras 82-ejų Kazimirzas W. Sulaikyta nužudytosios dukra – 52 metų Ewa S., rašo fakt.pl.
Prabilo nužudytos moters ir sužeisto vyro kaimynai
Gyventojai sukrėsti. Jie pasakoja jau seniai buvę konfliktų šiame bute liudininkais.
„18 metų čia vyko tikri košmarai. Geriau buvo nesusidurti su Ewa S. Jei tik kreivai pažiūrėdavai, ji imdavo šaukti ant kaimynų, nekalbant apie tai, kaip rėkdavo ant savo tėvų“, – pasakoja kaimynas.
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį kaimynus pažadino siaubingas klyksmas.
„Tai buvo pagalbos šauksmas. Kazikas šaukė: „Žmonės, gelbėkit.“ Ewa, jo podukra, pirmiausiai turėjo nužudyti motiną. Kai patėvis puolė ją stabdyti, ji dūrė jam peiliu.
Kazikas bėgo į balkoną, persisvėrė per jį ir nukrito iš balkono ant nugaros. Laimei, tai buvo pirmas aukštas, todėl išgyveno. Dukra ten esą surengė tikras skerdynes“, – pasakoja kaimynai.
„Dukra jiems užkūrė tikrą pragarą“
Būtent kaimynai iškvietė policiją, kuri nedelsdama atvyko į vietą.
„Kai gelbėtojai teikė pagalbą Kazimierzui, Ewa užsibarikadavo bute. Atvykusi policija negalėjo jos sulaikyti, ji nenorėjo atidaryti durų, visur išjungė šviesas. Galiausiai ji iššoko pro langą. Laimei, ją sulaikė.
Ji taip rėkė, išvadino policininkus banditais, jos nebuvo įmanoma surakinti antrankiais – tokia įtūžusi buvo“, – pridūrė daugiabučio gyventojai.
Kaimynai teigia, kad tokio žiauraus nusikaltimo priežastis galėjo būti liga.
„Policija čia lankydavosi dažnai, o birželį ją buvo nuvežę į psichiatrijos ligoninę, bet ten ji išbuvo trumpai. Po trijų savaičių vėl grįžo ir vėl kėlė skandalus.
Labai gaila ponios Anios. Ji buvo rami, tyli, ligota, tokia gležnutė. O jos vyras Kazikas – auksinis žmogus. Abu jau seniai buvo pensijoje, bet dukra jiems užkūrė tikrą pragarą“, – sako kaimynas.
„Dukra nuolat grasino, kad juos nužudys, ji nekentė patėvio, o juk jis toks geras žmogus. Vis rėkdavo, kad jis išsikraustytų, nors jie kartu gyveno jau 20 metų. Nerimaujame dėl Kaziko – ar jis ištvers šią traumą. Jis jau buvo operuotas, meldžiamės, kad pasveiktų“, – pridėjo daugiabučio gyventojas.
Dukrai pateikti kaltinimai, skirtas trijų mėnesių suėmimas
Šį įvykį tiria Glivicės-Vakarų apylinkės prokuratūra. Kol kas tyrėjai nekomentuoja galimų nusikaltimo motyvų.
„Pareigūnai vietoje rado 80-metės moters kūną ir sunkiai sužeistą jos vyrą, kuris patyrė daugybinius durtinius galvos ir rankų sužalojimus.
Sužeistas vyras buvo nugabentas į Zabrzės klinikinę ligoninę, kur medikai kovoja dėl jo gyvybės. Jo būklė nuolat stebima“, – „Fakt“ sakė prokurorė Agnieszka Bukowska, Glivicės apygardos prokuratūros atstovė spaudai.
Ji pridūrė: „Ewai S. pateikti kaltinimai dėl motinos nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti patėvį. Antradienį, rugsėjo 23 d., teismas jai skyrė trijų mėnesių suėmimą. Artimiausiu metu planuojama apklausti ir sužeistą vyrą, jei tik jo sveikatos būklė tai leis.“
