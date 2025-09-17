15-metis sūnus naktį tėvus ėmė kapoti kirviu: išgirdus priežastį šiurpsta oda

Jis policijai pasakė, kad sekmadienio vakarą praleido namuose žiūrėdamas televizorių, o po to surengė žiaurų išpuolį. 15-metis berniukas smogė dideliu, dviem rankomis laikomu kirviu savo tėvui, kol šis miegojo.
Tuomet jis užpuolė savo motiną, kuri buvo kitame miegamajame ir atsikėlė išgirdusi išpuolį prieš vyrą, rašo thesun.co.uk.
Abu jie patyrė sunkius sužalojimus – berniuko tėvui nustatyti penki kaukolės lūžiai, o jo žmonai buvo nuplėšta dalis ausies.
Prisipažino bandęs nužudyti tėvus, nes pirmadienį nenorėjo į mokyklą
Berniukas prisipažino bandęs nužudyti abu savo tėvus ir pagal Psichikos sveikatos įstatymą buvo nusiųstas į gydymo įstaigą pagal Leweso karūnos teismo, posėdžiavusio Braitone, nutartį.
Jis policijai sakė, kad pasiėmė didžiausią namuose buvusį kirvį manydamas, kad tai bus geras pasirinkimas, nes pakaks vieno smūgio, kad nužudytų tėvus.
Kaip teigta teisme, 15-metis tokiam žiauriam išpuoliui ryžosi, nes nenorėjo pirmadienį eiti į mokyklą, todėl buvo nusprendęs nužudyti tėvus ir nusižudyti.
Šiuo metu jau 16-metis dalyvavo posėdyje vaizdo skambučiu iš specialios ligoninėsm, kai prokuroras Ryanas Richteris skaitė šiurpius jo dienoraščio įrašus.
Jis rašė: „Šiandien turiu nužudyti savo tėvus, nėra kitos išeities. Aš niekada nepasveiksiu, niekas nepasikeis ir neturiu pasirinkimo.“
Kirviu užpuolė miegančius tėvus
Jaunuolis policijai sakė, kad nužudymą planavo jau kurį laiką. Kaip teigė prokuroras, 15-metis laukė, kol tėvai nueis miegoti, žiūrėdamas televizorių, o po to surengė puolimą kirviu.
P. Richteris tęsė: „Po vidurnakčio jis nuėjo į garažą pasiimti didelio dviem rankom laikomo kirvio, kuris ten buvo, nes jo tėvas juo kapodavo malkas. Jis manė, kad tai bus gera ir greita priemonė nužudymui, nes pakaks vieno smūgio.
Tuomet jis pakėlė kirvį virš galvos ir užsimojęs smogė tėvui. Buvo tamsu, todėl jis nežinojo, kur pataikė. Jis smogė vėl. Tėvas klykė iš skausmo.
Tada jis nuėjo į mamos kambarį – tuo metu sūnus dar nebuvo tikras, ar nužudė tėvą. Kai įėjo į tėvų kambarį, mama stovėjo ir jis priėjo prie jos, smogė kirviu ir parbloškė ją ant grindų. Jis neprisimena, ar numetė kirvį, ar mama jį atėmė.“
Vaikino tėvai buvo skubiai nuvežti į ligoninę Vakarų Sasekse. Tėvui buvo padarytos šešios žaizdos kirviu veide ir galvoje, o kompiuterinė tomografija parodė penkis kaukolės lūžius. Buvo prasidėjęs kraujavimas į smegenis, o kaukolės skeveldra įsmigo į smegenis.
Jam taip pat buvo sulaužytas pirštas ir ginantis sužalotos rankos, įskaitant gilią pjautinę žaizdą ant dešinės rankos riešo.
Berniuko mamai buvo dalinai nuplėšta kairė ausis ir įpjauta kairė skruosto pusė. Ji taip pat patyrė dideles pjautines žaizdas dešinės rankos viršutinėje dalyje ir dešinėje šlaunyje.
Teisme teigta, kad berniukas mokykloje patyrė daug patyčių. Policijai jis sakė, kad nenorėjo eiti į mokyklą.
„Jis pasakė, kad norėjo nužudyti savo tėvus, nes ketino nusižudyti pats. Jis sakė, kad nenorėjo, jog tėvai turėtų išgyventi faktą, kad jis nusižudė. Jis pasakė policijai, kad turėjo problemų mokykloje ir kad nenorėjo į ją eiti“, – teigė prokuroras.
Po kruvino išpuolio vaikinui tęsiamas gydymas
Abu tėvai buvo teisme kartu su kitais šeimos nariais, o jų sūnus penktadienį stebėjo posėdį per vaizdo ryšį iš specialios ligoninės.
Garbės teisėja Justine Thornton KC sakė, kad šeima išreiškė meilę ir palaikymą sūnui, kuriam buvo diagnozuotas autizmas ir depresija.
Pasak teisėjos, jis liks specialioje įstaigoje dėl savo paties gerovės ir visuomenės saugumo. Teisėja papildė, kreipdamasi į šeimos narį:
„Jie tave vis dar myli ir palaiko. Jie sako, kad esi geras, rūpestingas ir protingas jaunuolis, patyręs didelę traumą, kuri lėmė nervų sistemos sutrikimą.
Esu įsitikinusi, kad sergi psichikos sutrikimu, ir jis yra tokio pobūdžio, kad turi būti gydomas ligoninėje, gydymas turi būti tęsiamas.“
Teisme taip pat teigta, kad tėvai bandė gauti gydymą sūnui dar prieš jo kruviną išpuolį.
