  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kaimą sukrėtė šiurpi tragedija: 32-ejų motina ir 2 dukros rastos šulinyje, kaimynai prabilo apie šeimą

2025-09-02 14:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 14:45

Rugsėjo 1-ąją sesutės 6-metė Tosia ir 7-metė Gabrysia, kaip ir visi mokyklinukai, turėjo išeiti į darželius ir mokyklas, tačiau jų durų nebepravers. Sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vidurdienį visa šeima nuėjo į bažnyčią. Nei vyras, nei dukros nenutuokė, koks košmaras laukia – vos po kelių valandų tėvas pastebjo kraujo pėdsakus, vendančius prie kanalizacijos šulinio, kuriame jis rado žmoną ir savo dukras.

Lenkijos kaimą sukrėtė šiurpi tragedija (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Rugsėjo 1-ąją sesutės 6-metė Tosia ir 7-metė Gabrysia, kaip ir visi mokyklinukai, turėjo išeiti į darželius ir mokyklas, tačiau jų durų nebepravers. Sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vidurdienį visa šeima nuėjo į bažnyčią. Nei vyras, nei dukros nenutuokė, koks košmaras laukia – vos po kelių valandų tėvas pastebjo kraujo pėdsakus, vendančius prie kanalizacijos šulinio, kuriame jis rado žmoną ir savo dukras.

6

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunku suvokti šią tragediją. Nieko, visiškai nieko, kas būtų tai pranašavę,“ – sako pardavėja parduotuvėje Helenów Pierwszy kaime (Didžiosios Lenkijos vaivadija), rašo fakt.pl.

Kaimynai prabilo apie šeimą

Karolina ir Mateuszas M. buvo laikomi mylinčia, sėkminga sutuoktinių pora. Jie turėjo dvi nuostabias dukras. 34 metų tėvas turėjo savo automobilių remonto dirbtuves, šeimai buvo pastatęs gražų namą, kurio teritoriją supa spygliuočiai.

Dar neseniai čia virė įprastas gyvenimas, o dabar šeimos namai aptverti policijos juosta, vietoje dirba kriminalistai.

„Mergaitės buvo tokios mandagios, smagios, gražios. Mama visada buvo prisižiūrėjusi ir besišypsanti“, – prisimena viena kaimo gyventoja.

Sekmadienį, rugpjūčio 31-osios vakarą, 32-ejų Karolina nusiuntė vyrą į vaistinę. Artimiausia veikė tik Konine. Kelionė į vieną pusę automobiliu trunka apie 20 minučių.

Kai Mateuszas grįžo namo prieš 22 val., nerado nei žmonos, nei dukrų. Tada ant neuždengto kanalizacijos šulinio dangčio jis aptiko kraujo pėdsakų ir tuoj pat iškvietė pagalbą.

Kol atvyko policija ir greitoji, pavyko ištraukti moters ir vienos dukros kūną. Vėliau ištrauktas ir antrosios mergaitės. Moteris rasta su pjautine žaizda kakle, įvykio vietoje konstatuota jos mirtis. Mergaitės buvo nugabentos į ligoninę, tačiau jų gyvybių išgelbėti nepavyko.

Policija patvirtino, kad moteris paliko atsisveikinimo raštelį. Kas jame buvo parašyta – neatskleidžiama, tačiau neoficialiais duomenimis, tai nebuvo nelaimingas atsitikimas, o įvykdytas nusikaltimas.

„Penktadienį mama dar buvo parduotuvėje su mergaitėmis, visos juokėsi, rinkosi ledus“, – sako vietinės parduotuvės pardavėja.

Tragedija sukrėtė visą kaimą

Rugsėjo 1-ąją 6-erių Tosia turėjo išeiti į darželį, 7-erių Gabrysia – į pirmą klasę. Karolina rūpinosi namais ir vaikais, o vyras uždirbdavo pinigus šeimai.

Po šios visą kaimą sukrėtusios tragedijos prokuratūra pradėjo tyrimą. Kaip pranešama, pagal vietinio Baudžiamojo kodekso 148 straipsnio 3 dalį – dėl daugiau nei vieno žmogaus nužudymo.

Visa turima informacija rodo, kad motina pirmiausia paskandino dukras, o paskui nusižudė pati.

„Sunku įsivaizduoti, kaip tėvas atsigaus po viso to. Jis užaugo čia, jie turėjo gražų namą, šeimai nieko netrūko. Mama rūpinosi dukromis. Visada besišypsanti, prisižiūrėjusi, nebijodavo žmonių, mielai bendraudavo susitikus“, – sako viena kaimynė.

Mergaičių tėvas, Mateuszas M., be automobilių serviso valdymo, buvo ugniagesys savanoris ir karinės technikos entuziastas.

„Atostogų metu jis organizavo pikniką su žirnių sriuba ir karinės technikos parodą. Kvietė visus kaimo gyventojus. Taip pat dalyvavo lėšų rinkime sergančiam vaikui“, – prisimena pardavėja.

Gyventojai pabrėžia, kad nors jis ir turėjo savo dirbtuves, buvo įsitraukęs į šeimos gyvenimą. Ši tragedija sukrėtė visus kaimo gyventojus – daugelis nė nenori kalbėti apie šeimą. Visi iki vieno – sukrėsti. Jie svarsto, kas turėjo nutikti, kad Karolina M. priimtų tokį žiaurų sprendimą. 

Motinos ir dukrų skrodimas suplanuotas ketvirtadienį. Tik po jo bus galima atsakyti į klausimą, kada ir kaip mirė Karolina M., Tosia ir Gabrysia. Prokuratūra pranešė, kad skrodimo metu taip pat bus paimta medžiaga toksikologiniams tyrimams.

