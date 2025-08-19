Šioje byloje 2008 ir 2007 metais gimę jaunuoliai buvo kaltinti nužudymu kankinant.
Kaip antradienį paskelbė bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijai pirmininkavęs Aurelijus Rauckis, abu vaikinus teismas pripažino kaltais ir kiekvienam skyrė po aštuonerius metus kalėjimo.
Kaltinamiesiems iki įsiteisėjant nuosprendžiui taip pat pratęstos kardomosios priemonės. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.
Kaip rašė BNS, 1953 metais gimusio vyro kūnas su durtinėmis žaizdomis praėjusių metų rugpjūčio 27-osios naktį buvo rastas Jurbarko rajone esančiame Šimkaičių miestelyje, namuose Ramybės gatvėje.
Policija tuomet sulaikė du nepilnamečius įtariamuosius, vienas jų buvo žinomas policijai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!