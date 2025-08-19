Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jurbarke du nepilnamečiai nužudė vyrą: teisme pažiūrėti į akis nedrįso niekam

2025-08-19 14:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 14:32

Dviem garbaus amžiaus vyrą Jurbarko rajone pernai vasarą subadžiusiems nepilnamečiams Kauno apygardos teismas antradienį skyrė po aštuonerius metus laisvės atėmimo.

Dviem nepilnamečiams už senolio nužudymą teismas skyrė po aštuonerius metus kalėjimo (Teodoras Biliūnas/BNS)

Dviem garbaus amžiaus vyrą Jurbarko rajone pernai vasarą subadžiusiems nepilnamečiams Kauno apygardos teismas antradienį skyrė po aštuonerius metus laisvės atėmimo.

REKLAMA
4

Šioje byloje 2008 ir 2007 metais gimę jaunuoliai buvo kaltinti nužudymu kankinant.

Kaip antradienį paskelbė bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijai pirmininkavęs Aurelijus Rauckis, abu vaikinus teismas pripažino kaltais ir kiekvienam skyrė po aštuonerius metus kalėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltinamiesiems iki įsiteisėjant nuosprendžiui taip pat pratęstos kardomosios priemonės. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.

Kaip rašė BNS, 1953 metais gimusio vyro kūnas su durtinėmis žaizdomis praėjusių metų rugpjūčio 27-osios naktį buvo rastas Jurbarko rajone esančiame Šimkaičių miestelyje, namuose Ramybės gatvėje.

Policija tuomet sulaikė du nepilnamečius įtariamuosius, vienas jų buvo žinomas policijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų