Šalnos Vilnių užklupo netikėtai: „Čia yra tragedija, jeigu taip atvirai“

Troleibusų kamščiai pirmadienio rytą sukaustė dalį Vilniaus. Svarbiausios miesto gatvės užsikimšusios, iš sustojusių troleibusų išlipę žmonės keliavo pėsčiomis.
Žiežirbų „fejerverkus“ laidė apledėję troleibusų tinklai, kai bandė važiuoti troleibusai. Sustojus eismui žmonės vėlavo į darbus, mokyklas.
„Čia yra tragedija, jeigu taip atvirai. Tuo labiau, kada visą laiką žmones bando įtikinti, kad reikia važiuot viešu transportu, kamščiai dideli.“
„Kažką reikia padaryt, kad šaltis negalėtų daryt įtakos eismui.“
„Kurie žmonės, žinoma, skuba į darbą, tai juos piktina.“
Panašu, kad Vilniaus troleibusai šiemet, kaip ir kiekvienais metais, buvo visai nepasiruošę šalnoms. Dėl užšalusio tinklo stojo dešimtys troleibusų. „JUDU“ pranešė, kad viešasis transportas gali vėluoti valandą arba ir dar daugiau.
„Kontaktinis tinklas dėl temperatūrų pasikeitimų buvo drėgnas, susidarė tam tikras ledas. Ir dėl to tam tikri troleibusai negalėjo pravažiuoti“, – situaciją aiškino „JUDU“ atstovas Arnas Misiūnas.
„Dabar problema yra išspręsta ir mūsų visos investicijos, kurios yra daromos į troleibusų atnaujinimą, pradės šitą problemą eliminuoti“, – žadėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Meras vilniečių atsiprašė ir tikino, kad pirmadienis nebuvo sklandus ir jam pačiam, sakydamas, kad „vėlavau, kaip ir visi vilniečiai“.
Kelia klausiamą dėl troleibusų ateities
Tačiau Vilniaus viešojo transporto atstovė aiškina, kad troleibusus šį rytą stabdė ne šalnos – autobusas, kuris ištepa tinklą neužšąlančiu skysčiu, praėjusią naktį buvo techninėje apžiūroje.
„Neišvažiavo šis autobusas todėl, kad buvo suplanuoti techninės profilaktikos darbai“, – paaiškino VVT atstovė Gintarė Štarienė.
Vilniaus tarybos opozicijos narys kritikavo sostinės sprendimus dėl viešojo transporto ir sako, kad visos pažangios šalys troleibusų išvis atsisako, kol mes tik perkame naujus.
„Troleibusai apskritai yra vakar dienos transporto priemonė. Ir visi modernūs Europos miestai atsisako kontaktinių troleibusų tinklų. Tuo tarpu Vilniaus miestas eina visiškai priešinga kryptimi“, – dalinosi nuomone Vilniaus tarybos opozicijos narys Vydūnas Sadauskas.
Pirmadienio rytą dėl apšalusio tinklo prie upės esančiose gatvėse vietomis buvo sustoję nuo 10 iki 30 troleibusų.
