Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinė akimirka: ralis „Aplink Lietuvą“ įtrauktas į oficialų FIA kalendorių

2025-10-20 17:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 17:43

Likus vos kelioms dienoms iki starto, seniausio Lietuvos ralio „Aplink Lietuvą“ organizatoriai sulaukė istorinės žinios.

Ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviai (nuotr. Organizatorių)
36

Likus vos kelioms dienoms iki starto, seniausio Lietuvos ralio „Aplink Lietuvą“ organizatoriai sulaukė istorinės žinios.

REKLAMA
0

Tarptautinė automobilių federacija (FIA) oficialiai patvirtino – 2026 metais šis renginys taps oficialiu FIA Ekoralio taurės (FIA EcoRally Cup) Pasaulio čempionato etapu. Tai – milžiniškas įvertinimas ir kartu didžiulis įpareigojimas šiemet rengiamam, kardinaliai atsinaujinusiam raliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kelionės aplink Lietuvą akimirkos
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kelionės aplink Lietuvą akimirkos

„Vargu ar įmanoma tikėtis geresnės dovanos prieš pat startą“, – džiaugėsi ralį rengiančio Lietuvos automobilių klubo (LAK) prezidentas Rolandas Dovidaitis.

REKLAMA

Pasak jo, šis FIA sprendimas yra didžiulis pasitikėjimo ženklas, tačiau kartu ir didelė atsakomybė. Jau šį savaitgalį vyksiantis ralis bus kandidatinis etapas, kurį atidžiai stebės oficialus FIA atstovas Angelo Raffaele Pelillo. Nuo jo vertinimo priklausys galutinis sprendimas dėl 2026-ųjų.

Šiemetinis ralis išties išskirtinis – pagrindinė kova dėl Prezidento taurės vyks tik tarp elektromobilių, kurie varžysis tikslaus važiavimo rungtyse. Tačiau naujasis formatas sulaukė ir patyrusių sportininkų susidomėjimo.

REKLAMA
REKLAMA

Dešimt kartų „Aplink Lietuvą“ įveikęs Vidmantas Petronis, šiemet startuosiantis su „Škoda Enyaq“, pripažįsta, kad naujovė intriguoja. „Nenorėjome „iškristi“ iš naujo formato. Organizatoriai rado išpurentą dirvą ir metė naują sėklą. Belieka palinkėti, kad ji būtų daigi“, – filosofiškai kalbėjo jis.

Intrigos netrūks ir tarp kitų žinomų vardų. Keliautojas ir rekordininkas Aidas Bubinas, ką tik pasiekęs „Geležinio užpakalio“ titulą, šįkart sės į šturmano kėdę šalia Vitoldo Miliaus, kartu jie vairuos „Nissan Ariya Nismo“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tikslas – nugalėti“, – ambicijų neslėpė V. Milius. Tuo tarpu Tadas Vitkevičius, besiruošiantis ketvirtam startui Monte Karlo istorinių automobilių ralyje, „Aplink Lietuvą“ mato kaip puikią treniruotę. „Reguliarumo ralis priverčia važiuoti itin tiksliai, o tai bus vertinga pamoka“, – sakė jis.

REKLAMA

Nors pagrindinis trofėjus skirtas elektromobiliams, ralyje netrūks ir kitų įspūdingų automobilių.

Istorinių automobilių klasėje startuos tokie reti egzemplioriai kaip 1974 m. „Volkswagen Karmann Ghia“ ar 1973 m. „MG MGB“.

O ralio starto ir finišo ceremonijose Kaune bei Vilniuje žiūrovai galės pasigrožėti ir tikromis tarpukario legendomis iš Klasikinių automobilių klubo kolekcijos, įskaitant itin retą, vieną iš penkių pasaulyje pagamintų, 1937 m. „Mercedes-Benz 540K“ limuziną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų