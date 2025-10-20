Istorinė akimirka: ralis „Aplink Lietuvą“ įtrauktas į oficialų FIA kalendorių

Tarptautinė automobilių federacija (FIA) oficialiai patvirtino – 2026 metais šis renginys taps oficialiu FIA Ekoralio taurės (FIA EcoRally Cup) Pasaulio čempionato etapu. Tai – milžiniškas įvertinimas ir kartu didžiulis įpareigojimas šiemet rengiamam, kardinaliai atsinaujinusiam raliui.
„Vargu ar įmanoma tikėtis geresnės dovanos prieš pat startą“, – džiaugėsi ralį rengiančio Lietuvos automobilių klubo (LAK) prezidentas Rolandas Dovidaitis.
Pasak jo, šis FIA sprendimas yra didžiulis pasitikėjimo ženklas, tačiau kartu ir didelė atsakomybė. Jau šį savaitgalį vyksiantis ralis bus kandidatinis etapas, kurį atidžiai stebės oficialus FIA atstovas Angelo Raffaele Pelillo. Nuo jo vertinimo priklausys galutinis sprendimas dėl 2026-ųjų.
Šiemetinis ralis išties išskirtinis – pagrindinė kova dėl Prezidento taurės vyks tik tarp elektromobilių, kurie varžysis tikslaus važiavimo rungtyse. Tačiau naujasis formatas sulaukė ir patyrusių sportininkų susidomėjimo.
Dešimt kartų „Aplink Lietuvą“ įveikęs Vidmantas Petronis, šiemet startuosiantis su „Škoda Enyaq“, pripažįsta, kad naujovė intriguoja. „Nenorėjome „iškristi“ iš naujo formato. Organizatoriai rado išpurentą dirvą ir metė naują sėklą. Belieka palinkėti, kad ji būtų daigi“, – filosofiškai kalbėjo jis.
Intrigos netrūks ir tarp kitų žinomų vardų. Keliautojas ir rekordininkas Aidas Bubinas, ką tik pasiekęs „Geležinio užpakalio“ titulą, šįkart sės į šturmano kėdę šalia Vitoldo Miliaus, kartu jie vairuos „Nissan Ariya Nismo“.
„Tikslas – nugalėti“, – ambicijų neslėpė V. Milius. Tuo tarpu Tadas Vitkevičius, besiruošiantis ketvirtam startui Monte Karlo istorinių automobilių ralyje, „Aplink Lietuvą“ mato kaip puikią treniruotę. „Reguliarumo ralis priverčia važiuoti itin tiksliai, o tai bus vertinga pamoka“, – sakė jis.
Nors pagrindinis trofėjus skirtas elektromobiliams, ralyje netrūks ir kitų įspūdingų automobilių.
Istorinių automobilių klasėje startuos tokie reti egzemplioriai kaip 1974 m. „Volkswagen Karmann Ghia“ ar 1973 m. „MG MGB“.
O ralio starto ir finišo ceremonijose Kaune bei Vilniuje žiūrovai galės pasigrožėti ir tikromis tarpukario legendomis iš Klasikinių automobilių klubo kolekcijos, įskaitant itin retą, vieną iš penkių pasaulyje pagamintų, 1937 m. „Mercedes-Benz 540K“ limuziną.
