LASF prezidentas apie ralio „Aplink Lietuvą“ reformą: „Privalome tęsti tradicijas, prisitaikydami prie besikeičiančio pasaulio“

2025-10-11 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-11 13:04

Artėjant seniausiam šalies raliui „Aplink Lietuvą“, jo radikali transformacija – sprendimas pagrindinę kovą dėl Prezidento taurės skirti elektromobiliams – kelia daug diskusijų. Tačiau Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prezidentas Egidijus Janavičius teigia, kad šis žingsnis yra ne tradicijų laužymas, o kaip tik – jų tęsimas, atliepiant laiko dvasią.

Ralis „Aplink Lietuvą 2024“ (nuotr. Organizatorių)
„Lietuvos automobilių sporto istorijoje nėra reikšmingesnio įvykio, kaip 1931 metų ralis „Aplink Lietuvą“. Su juo gimsta automobilių sportas Lietuvoje“, – sako E. Janavičius.

Pasak jo, norint suprasti dabartinius pokyčius, reikia prisiminti, kad pirmieji ralio organizatoriai buvo savo laiko progreso nešėjai. Dar prieš pirmąjį ralį „Aplink Lietuvą“, drąsiausi Lietuvos lakūnai jau startavo Monte Karlo ralyje, o vėliau jų pėdomis pasekė ir pirmieji „Aplink Lietuvą“ nugalėtojai. Tai rodo, kad ambicija ir modernumas visada buvo šio renginio DNR dalis.

Būtent todėl, pasak LASF vadovo, šiandien, kai automobilių pramonė išgyvena elektrifikacijos revoliuciją, ralis privalo keistis kartu.

„Mūsų šalyje registruojami rekordiniai kiekiai elektrinių automobilių, kurie dėl puikių dinaminių charakteristikų susilaukia vis daugiau ir sporto entuziastų dėmesio. Todėl pagrindiniu ralio akcentu ir tampa elektra varomi automobiliai“, – sprendimą argumentuoja E. Janavičius.

Šių metų ralis, kuriame elektromobiliai varžysis tikslaus važiavimo rungtyse, yra ne tik duoklė modernumui, bet ir strateginis žingsnis. Renginys yra oficialus kandidatas tapti FIA Ekoralio taurės (FIA Eco Rally Cup) etapu.

„Labai tikiuosi, kad FIA stebėtojas teigiamai įvertins organizatorių pastangas ir jau kitąmet Lietuvoje turėsime Pasaulio čempionato įskaitinį etapą. Tai būtų didžiausias atnaujinto ralio įvertinimas“, – teigia LASF prezidentas.

Vis dėlto, E. Janavičius pabrėžia, kad nors dėl Prezidento taurės kovos tik elektromobiliai, durys neužveriamos ir kitiems – atskirose įskaitose laukiami ir hibridinių, istorinių bei sportinių automobilių ekipažai. Taip ralis išsaugo savo istorinį tęstinumą, bet kartu drąsiai žengia į ateitį.

