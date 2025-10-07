Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Aplink Lietuvą“ transformacija: ką apie naujoves mano ralio veteranai, naujokai ir ekspertai?

2025-10-07 12:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 12:40

Istorinis Lietuvos ralis „Aplink Lietuvą“, šiemet radikaliai pakeitęs formatą ir pagrindinę kovą dėl Prezidento taurės skyręs elektromobiliams, sulaukė įvairialypių reakcijų. Kaip šią transformaciją vertina patys dalyviai? Prie starto linijos stosiančių komandų – nuo ilgamečių veteranų iki visiškų naujokų – lūkesčiai ir tikslai skiriasi, tačiau visus juos vienija jaudulys dalyvauti istoriniame įvykyje.

Istorinis Lietuvos ralis „Aplink Lietuvą", šiemet radikaliai pakeitęs formatą ir pagrindinę kovą dėl Prezidento taurės skyręs elektromobiliams, sulaukė įvairialypių reakcijų. Kaip šią transformaciją vertina patys dalyviai? Prie starto linijos stosiančių komandų – nuo ilgamečių veteranų iki visiškų naujokų – lūkesčiai ir tikslai skiriasi, tačiau visus juos vienija jaudulys dalyvauti istoriniame įvykyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ilgametis ralio „Aplink Lietuvą“ dalyvis Kęstutis Taškūnas, šiemet startuosiantis su „Renault 5“, prisipažįsta, kad iš pradžių žinią apie pokyčius sutiko skeptiškai. 

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

„Tačiau dvejones greitai pakeitė optimizmas – supratome, kad visi neturės didelės patirties tokio formato lenktynėse“, – sako jis.

Anot veterano, jo dešimtmečio patirtis greičio ruožuose gali tapti bevertė, nes dabar viską lems ne greitis, o tikslūs matematiniai skaičiavimai. Nepaisant to, jo ekipažo tikslas – maksimalus rezultatas.

Visiškai kitokiomis nuotaikomis gyvena klaipėdiečių ekipažas Džiugas Radžius ir Laurynas Maknavičius. Nors patirties tokiame ralyje jie turi mažiausiai, kovinį krikštą jau spėjo gauti neseniai vykusiose paros elektromobilių lenktynėse.

„Pats dar visai neseniai buvau EV skeptikas, bet įsigijus elektromobilį ir sudalyvavus lenktynėse, požiūris pasikeitė kardinaliai“, – prisipažįsta D. Radžius. Jų tikslas – ne tik rezultatas, bet ir nuotykis bei proga pasisemti patirties iš bendruomenės.

Tarp dalyvių – ir automobilių žurnalistas, „Metų automobilio“ komisijos narys Justas Lengvinas, startuosiantis su „Tesla Model 3“.

„Esu automobilių mėgėjas, o elektromobiliai yra didelė ir auganti šio pasaulio dalis. Lenktynės leidžia geriausiai pažinti jų subtilybes“, – savo motyvaciją aiškina jis.

Nors tai jo pirmas startas šiame ralyje, J. Lengvinas kartu su šturmanu Gyčiu Patembergu jau yra laimėjęs 24 valandų elektromobilių lenktynes, tad ekipažas nusiteikęs kovingai. Būtent J. Lengvinas atnaujintą renginį palygino su „mažuoju Monte Karlu“, pabrėždamas jo solidumą ir istorinę svarbą.

