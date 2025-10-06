Išbandymų maratonas aplink Lietuvą: „Perimetro“ nugalėtojus po 55 valandų kovos skyrė minutės

Bene didžiausiu iššūkiu dalyviams tapo antrasis, naktinis, etapas nuo Varėnos iki Zarasų. Būtent čia sprendėsi varžybų likimas: vieni ekipažai klimpo, keitė pramuštus ratus ar klydo naviguodami, kitiems baigėsi degalai.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
„Vaikystėje tik Kalėdų senelio taip stipriai laukiau kaip dabar šio etapo finišo. Buvo tikrai sunku“, – po finišo pasakojo Paulius Sviklas, kurio visureigyje kelionės metu ir išsiliejo dyzelinas, ir netikėtai išsišaudė gesintuvas.
Tauragiškių triumfas ir Aškelėnų atkaklumas
Po visų išbandymų pagrindinėje „Adventure“ klasėje triumfavo tauragiškiai Virginijus Liepis ir Dovydas Jasaitis, trasoje užtrukę 31 val. 54 min. Vos 11 minučių nuo jų atsiliko P. Sviklo ekipažas.
Didesnių ekipažų „Adventure Plus“ įskaitoje pergalę šventė Mindaugo ir Herkaus Aškelėnų bei Ramintos Grigaitytės trijulė.
„Tai buvo sunkiausias „Perimetras“, kiek esame važiavę. „Tuščių“ kilometrų, kuriuose nebūtų ką veikti, praktiškai nebuvo“, – įspūdžiais dalijosi M. Aškelėnas.
Svečių klasėje, kurioje startavo lengvieji automobiliai, finišo pasiekti pavyko ne visiems – 3 serijos BMW ekipažas pasitraukė dėl sulūžusios pakabos. Kategorijos nugalėtojais tapo „Škoda Yeti“ vairavęs Dainiaus Šklėriaus ir Dainiaus Aukščiūno duetas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!