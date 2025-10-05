Ne vaikiški žaidimai – už mašinytę moka ir 300 eurų: „Ir hobis, ir investavimas, ir gyvenimo būdas“

Prieš daugiau nei dvidešimtmetį prasidėjusi aistra tęsiasi iki šiandienos. Dabar Eimantas turi daugiau nei 1000 įvairių automobilių modeliukų. Kolekcionierius neslepia, kad tai – ne tik aistra, bet ir jo gyvenimo būdas.
Kolekcionieriaus spintoje galima rasti visko apie ką svajotų kiekvienas transporto mėgėjas. Nors Eimantas daugiausiai renka automobilių modeliukus, turi ir ne vieną autobusą, troleibusą ar sunkvežimį, kuriuos saugiai laiko jas paslėpęs po stiklu, kaip muziejaus eksponatus.
Eimantas sako, kad kiekvieną mėnesį jo kolekcijoje atsiranda vis naujų mašinėlių, o jo kolekcijos vertė dabar viršija net 10 tūkstančių eurų.
Ar prisimeni pirmąjį modeliuką savo kolekcijoje? Koks jis buvo?
Pats pirmasis mano modelis buvo 1:24 mastelio „Ford Escort RS Cosworth“. Jį gavau dovanų Kalėdoms, kai man buvo gal 9 ar 10 metų. Tas Kalėdų rytas, kai jį gavau man įsimintinas iki šiol.
Kokio mastelio mašinėlių kolekcijoje daugiausia?
Mano kolekcijos didžiąją dalį, apie 80 procentų sudaro 1:43 mastelio modeliai, likusieji yra 1:50 ir 1:55 mastelio.
Kiekvienas kolekcininkas turi savus kriterijus, pagal kuriuos renkasi modeliukus kolekcijai. Kartais tai būna patraukli arba atvirkščiai, labai didelė kaina, modelio detalumas, patinkantis automobilio modelis realybėje ar tiesiog ribotas tiražas. Papasakok, pagal ką atsirenki, kokius modeliukus įsigyti?
Man labai svarbu, kad modelis būtų kuo detalesnis. Taip pat kreipiu dėmesį ir į tai, kad jis būtų kažkuo išskirtinis, kaip tam tikros automobilio sportinė versija, galingiausia tokio modelio versija ar kažkas panašaus.
Ar turi tam tikrus gamintojus, gal tam tikrą automobilių laikotarpį ar tipą, kuriais labiausiai mėgsti pildyti savo kolekciją?
Mano mėgstamiausias gamintojas yra „Minichamps“. Mane tenkina šios firmos modelių kokybės ir kainos santykis bei gaminamų modelių pasiūla. Iš esmės, turiu kažkur 4–5 pagrindines markes, kurias kolekcionuoju. Tai vokiečių flagmanai: „Audi“, „BMW“, „Mercedes-Benz“ ir „Volkswagen“.
Kolekcionavimas – tikrai brangus hobis. Ar esi skaičiavęs, kiek vidutiniškai per mėnesį išleidi naujiems modeliams?
Taip, sutinku, kolekcionavimas nėra pigus hobis, bet kaip aš mėgstu sakyti, kiekvienas mes esame savaip pamišę dėl kažko. Jeigu reikėtų paskaičiuoti, kiek vidutiniškai išleidžiu ant modeliukų per mėnesį, sakyčiau, kad suma svyruotų nuo maždaug 100 iki 150 eurų.
Kiek kainuoja pats brangiausias modeliukas tavo kolekcijoje? Kas tai per modelis, ir dėl ko jis turi tokią aukštą kainą?
Mano pats brangiausias modelis yra „Minichamps“ gamintojo „Audi 100 Avant (C3)“ Jo vertė dabar yra maždaug 300 eurų. Vertė tokia didelė, nes jų buvo pagamintas labai nedidelis kiekis, dėl ko būtent šitas modelis turi ir gana didelę paklausą tarp kolekcionierių.
Ar kolekcijoje turi kažkokių itin retų ar riboto leidimo modelių? Papasakok apie juos.
Yra keletas tikrai retų modeliukų. Vienas iš jų būtų „Autoart“ gamintojo E28 kėbulo „BMW M5“. Tokio modeliuko vertė yra maždaug 150 eurų. „Autoart“ dabar jau nebegamina 1:43 mastelio modeliukų. Taip pat turiu ir „Audi Sport Quattro Antriebsstrang“ – tai labai įdomus, nestandartinis modeliukas. Jis neturi kėbulo, yra tik pati automobilio bazė su ratais ir visais techniniais komponentais, kaip variklis, dėžė, vairas ar išmetimo sistema, ir galima viską matyti. Toks nuogas automobilio modelis.
Jo vertė yra maždaug apie 200 eurų. Na, taip pat turiu keletą „Mercedes-Benz BRABUS“ modelių, kiekvieno jų vertė yra apie 100 eurų. Jie brangūs dėl savo vardo, taip pat, kaip ir realybėje.
Ar turi tokių modelių, kurie tau turi didelę sentimentalią vertę, ir kurių niekada neparduotum?
Manau, kad tai būtų jau minėtas „Ford Escort RS Cosworth“ modelis. Jis buvo man padovanotas tėvų per Kalėdas. Manau, kad jo neparduosiu niekada.
Didelė kolekcija reikalauja itin daug vietos namuose. Dažnai kolekcionierių namų sienos būna apstatytos vitrinomis ar apkabinėtos lentynomis, kurios turi būti sandarios dėl dulkių. Papasakok, kur laikai, kaip prižiūri ir eksponuoji tokią didelę kolekciją?
Su vieta ir yra turbūt pati didžiausia problema. Kai pradedi kolekcionuoti, apie tai net nesusimąstai. Kai įsirenginėjau kambarį, kuriame yra kolekcija, užsisakiau dvi pastatomas spintas su stiklinėmis durimis ir užraktais nuo vaikų. Tai buvo visiškai individualūs gaminiai, užsakyti specialiai pagal mano poreikius ir pageidavimus. Taip nutiko, kad dabar jos jau pilnai užpildytos, todėl galvoju, ką reikės daryti toliau.
Ar vaikai neprašo duoti pažaisti su modeliukais?
Na, dabar gal jau nebeliko tokio amžiaus vaikų, be to, kai pamato, kad užrakinta, tai kažkaip ir mažiau pagundų kyla. Seniau pažaisti paprašydavo krikšto sūnus, tačiau sakydavau, kad negaliu duoti ir iškart turėdavau pasiruošęs šiaip kokią nors mašinėlę, kurios negaila.
Lietuvoje automodelių rinka nėra pati didžiausia. Kur dažniausiai ieškai naujų modelių kolekcijos papildymui?
Naujus modeliukus dažniausiai perku iš Vokietijos, Italijos ar Olandijos elektroninių parduotuvių.
Kaip į tavo tokią aistrą žiūri artimieji ar draugai?
Iš pradžių žiūrėdavo tikrai keistai, ypač, jeigu sužinodavo, kiek mokėjau už tokį nedidelį daikčiuką. Tačiau su laiku požiūris pasikeitė. Visi suprato, kad tai rimtas hobis, o ir modeliukų vertė kasmet tik didėja.
Ką ši kolekcija tau bendrai reiškia? Ar tai tik tiesiog hobis, investicija, o gal tai galėtum pavadinti savo gyvenimo būdu?
Sunku pasakyti, bet kai modeliukus kolekcionuoju nuo vaikystės, man tai yra viskas kartu – ir hobis, ir investavimas, ir gyvenimo būdas. Aš su tuo gyvenu ir tiesiog džiaugiuosi kiekvieną dieną, kad tuo užsiimu.
Ką patartum žmogui, kuris dar tik norėtų pradėti rinkti modeliukus?
Norėčiau patarti susirasti žmogų, kuris jau daug metų tai daro, su juo pasikalbėti, galbūt apžiūrėti jo kolekciją, aptarti visus kolekcionavimo niuansus ir tuomet nuspręsti, ar tikrai to nori.
Ačiū už pokalbį.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, atliekantis praktiką naujienų portale tv3.lt
