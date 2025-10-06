Istorinis triumfas: 19-metis Markas Buteikis po dramatiškos kovos Zarasuose laimėjo 80 000 eurų stipendiją

Ironiška, tačiau patį finalinį ralio etapą laimėjo jo pagrindinis varžovas Irmantas Buivydas, tačiau M. Buteikiui antrosios vietos užteko galutiniam triumfui.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Dvikova iki paskutinio kilometro
Kova dėl titulo virė iki pat paskutinių metrų. Penktadienį I. Buivydas su naujuoju „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ bolidu demonstravo puikų tempą ir po pirmos dienos turėjo minimalią persvarą. Tačiau šeštadienį M. Buteikis kontratakavo – laimėjo tris greičio ruožus iš eilės, pelnė itin svarbius papildomus taškus ir netgi buvo trumpam išsiveržęs į ralio lyderio poziciją.
Nors I. Buivydui pavyko atsiimti pergalę etape, M. Buteikis finišavo antras, vos 10 sekundžių atsilikęs nuo varžovo.
Būtent šeštadienio rytą pelnyti papildomi taškai už laimėtus greičio ruožus ir viso sezono metu demonstruotas greitis leido M. Buteikiui tapti čempionu.
Susumavus visus rezultatus ir atėmus prasčiausią sezono etapą, M. Buteikis savo pagrindinį konkurentą aplenkė vos 6 taškais. Trečiojo pretendento į titulą, Aro Kvedaro, viltis sudaužė techninis gedimas jau antrame greičio ruože.
„Laimėjau ne tik aš, bet ir visa mano komanda. Šį sezoną dirbau daugiau nei bet kada per visą savo lenktynininko karjerą. Kirtęs finišo liniją pajutau, kaip nuo širdies nukrito didžiulis akmuo. Tai nuostabus jausmas, kai visas sunkus darbas pagaliau atsiperka“, – po finišo džiaugėsi čempionas.
Pirmą kartą ant podiumo šiame sezone užlipo ir trečią vietą etape iškovojo Erikas Valkeris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!