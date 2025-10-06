Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinis triumfas: 19-metis Markas Buteikis po dramatiškos kovos Zarasuose laimėjo 80 000 eurų stipendiją

2025-10-06 11:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:48

Savaitgalį Zarasų apylinkėse finišavęs „Rally Aukštaitija“ vainikavo istorinį „Lithuanian Rally4 Trophy“ sezoną. Po neįtikėtinai atkaklios ir permainingos kovos, didžiausią prizą Lietuvos automobilių sporto istorijoje – 80 tūkstančių eurų stipendiją startui Europos čempionate – iškovojo 19-metis Markas Buteikis.

Markas Buteikis (nuotr. Organizatorių)

Savaitgalį Zarasų apylinkėse finišavęs „Rally Aukštaitija“ vainikavo istorinį „Lithuanian Rally4 Trophy“ sezoną. Po neįtikėtinai atkaklios ir permainingos kovos, didžiausią prizą Lietuvos automobilių sporto istorijoje – 80 tūkstančių eurų stipendiją startui Europos čempionate – iškovojo 19-metis Markas Buteikis.

REKLAMA
0

Ironiška, tačiau patį finalinį ralio etapą laimėjo jo pagrindinis varžovas Irmantas Buivydas, tačiau M. Buteikiui antrosios vietos užteko galutiniam triumfui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

Dvikova iki paskutinio kilometro

Kova dėl titulo virė iki pat paskutinių metrų. Penktadienį I. Buivydas su naujuoju „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ bolidu demonstravo puikų tempą ir po pirmos dienos turėjo minimalią persvarą. Tačiau šeštadienį M. Buteikis kontratakavo – laimėjo tris greičio ruožus iš eilės, pelnė itin svarbius papildomus taškus ir netgi buvo trumpam išsiveržęs į ralio lyderio poziciją.

REKLAMA

Nors I. Buivydui pavyko atsiimti pergalę etape, M. Buteikis finišavo antras, vos 10 sekundžių atsilikęs nuo varžovo.

Būtent šeštadienio rytą pelnyti papildomi taškai už laimėtus greičio ruožus ir viso sezono metu demonstruotas greitis leido M. Buteikiui tapti čempionu.

 

Susumavus visus rezultatus ir atėmus prasčiausią sezono etapą, M. Buteikis savo pagrindinį konkurentą aplenkė vos 6 taškais. Trečiojo pretendento į titulą, Aro Kvedaro, viltis sudaužė techninis gedimas jau antrame greičio ruože.

REKLAMA
REKLAMA

„Laimėjau ne tik aš, bet ir visa mano komanda. Šį sezoną dirbau daugiau nei bet kada per visą savo lenktynininko karjerą. Kirtęs finišo liniją pajutau, kaip nuo širdies nukrito didžiulis akmuo. Tai nuostabus jausmas, kai visas sunkus darbas pagaliau atsiperka“, – po finišo džiaugėsi čempionas.

Pirmą kartą ant podiumo šiame sezone užlipo ir trečią vietą etape iškovojo Erikas Valkeris.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų