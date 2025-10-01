Lemtingas savaitgalis: kuris ralio talentas užsitikrins rekordinę 80 tūkstančių eurų stipendiją?

Į sezono finalą pirmasis įžengs Irmantas Buivydas, sėkmingai pasiekęs finišą kiekviename iš penkių etapų. 21-erių kelmiškis šiuo metu pirmauja čempionate ir turi surinkęs 128 taškus. Pastarajame etape Elektrėnuose sportininkas po daugiau nei 20 metų sugrąžino „Lancia“ markę į Lietuvos ralio padangę. Jo debiutas už „Lancia Ypilon Rally4 HF“ automobilio vairo buvo pažymėtas pirmaja sezono pergale. Jaunasis lenktynininkas į finalinį mūšį atvažiuos apsiginklavęs su identiška technika ir kovingu nusiteikimu: „Noriu pasisemti dar daugiau patirties dirbdamas kartu su profesionalia ralio komanda ir pravažiuoti taip, jog finiše galėčiau sakyti, jog pravažiavau kaip įmanoma geriausiai. Užteko vienų varžybų suprasti, jog „Lancia“ yra labiau ištobulintas ir geresnis automobilis. Pradedant nuo patogesnio stebėjimo ir geresnio matomumo, baigiant žymiai komfortiškesniu važiuokles darbu“, – savo įžvalgomis dalinosi I. Buivydas.
Pagrindiniu jo konkurentu bus net trijuose etapuose šiemet triumfavęs Markas Buteikis. Pastarosiose varžybose 19-metis pirmavo, tačiau vėliau susidūrė su techninėmis problemomis ir kiek susigadino savo situaciją čempionate. Visgi, „Lithuanian Rally4 Trophy“ nugalėtojas bus nustatytas eliminuojant blogiausią sezono pasirodymą, taigi pritaikius šią taisyklę, ukmergiškį galima laikyti turnyrinės lentelės lyderiu su 16 taškų persvara. Vienas iš pretendentų į istorinį prizą pasitinka artėjantį finalą užtikrintai: „Iš paskutinio šokio šiemet noriu pasiimti kaip įmanoma daugiau. Šiemet visus metus ėjome kryptingai ir daug dirbome dėl pagrindinio sezono tikslo – „Lithuanian Rally4 Trophy“ prizo. Kaip viskas baigsis – sužinosime netrukus“, – nedaugžodžiaudamas pasakojo M. Buteikis.
„Rally Aukštaitija“ varžybose bus galima išvysti ir jauniausią čempionato dalyvį – Arą Kvedarą. Šiemet ypatingai didelę pažangą padaręs 18-metis rikiuojasi trečioje pozicijoje. Sezonas jaunajam ralio talentui buvo permainingas, tačiau greičio prasme jis išliko lygiavertis lyderiams. Piloto atotrūkis, pritaikius „N-1“ taisyklę, siekia jau 30 taškų. Visgi, vilnietis vis dar išlaiko teorinius šansus triumfuoti čempionate ir norą pakovoti dėl pirmosios pergalės šiemet: „Irmantas ir Markas yra labai arti vienas kito ir kiekvienas taškas jiems yra svarbus. Man pasiimant vieną ar kitą tašką už pergalę greičio ruože, gali iš esmės keisti situaciją čempionate. Nors iš šansų neturiu daug, tačiau bandysiu surinkti kiek įmanoma daugiau taškų ir tikėtis geriausio“, – teigė A. Kvedaras.
Prie greičiausių ralio talentų prisijungs Erikas Valkeris, šiemet lenktyniaujantis su „Opel Corsa Rally4“ bei Saimonas Daudžvardis, pilotuojantis „Ford Fiesta R2T“.
Finalinis sezono mūšis Zarasų apylinkėse prasidės penktadienio popietę. Pirmąją varžybų dieną dalyviai turės įveikti 5 greičio ruožus. Pagrindinė varžybų atomazga persikels į šeštadienį. Čia sportininkų lauks dar 8 greičio ruožai, reikalaujantys meistriškumo ir ypatingo susikaupimo. Kirtus „Rally Aukštaitija“ finišo liniją, bus netrukus paskelbtas „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato nugalėtojas. Juo taps daugiausiai taškų surinkęs jaunasis vairuotojas. Galutinė taškų suma bus nustatoma sumuojant visų dalyvautų etapų taškus ir minusuojant vieną blogiausią sezono rezultatą.
