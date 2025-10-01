Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

Mini ralio čempionato finalas Mažeikiuose: nugalėtoją lėmė paskutiniai kilometrai, o svečių įskaitoje dominavo A lygos žvaigždės

2025-10-01 13:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 13:04

Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
76

Praėjusį savaitgalį Mažeikių apylinkėse finišavo 2025-ųjų Lietuvos mini ralio čempionatas. Renginys „ORLEN Lietuva Rally“ padovanojo žiūrovams tikrą dramą: pagrindinės įskaitos nugalėtojas paaiškėjo tik paskutiniuose greičio ruožuose, juo tapo Vitalijus Plastininas. Tuo tarpu svečių įskaitoje, kurioje varžėsi ir A lygos profesionalai, triumfavo Giedrius Notkus su „Škoda Fabia R5“.

0
Organizatoriai pasistengė, kad finalas būtų įsimintinas: dalyvių laukė ilgiausia sezono distancija (33 km), o už iškovotas vietas buvo skiriama pusantro karto daugiau taškų, kas išlaikė intrigą iki pat pabaigos.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Orlen Lietuva Rally 2025
(76 nuotr.)
(76 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Orlen Lietuva Rally 2025

Kova dėl pergalės mini ralio įskaitoje virė iki pat paskutinių metrų. Didžiąją ralio dalį pirmavo svečių iš Latvijos, Edmundo Grostinš ir Markaus Krauklio, ekipažas su „Mitsubishi Lancer Evolution“.

Tačiau finaliniuose dviejuose greičio ruožuose ralio organizatorius Vitalijus Plastininas, pilotavęs „Audi A1“, pademonstravo neįtikėtiną tempą ir išplėšė pergalę vos 10 sekundžių persvara.

Atskiroje „ORLEN Lietuva Rally Cup“ įskaitoje, kaip ir tikėtasi, dominavo A lygos svečiai. Giedrius Notkus su šturmanu Tomu Godželadze buvo nepralenkiami ir užtikrintai nugalėjo. Antrąją vietą užėmė kitas R5 bolidą vairavęs ekipažas – Jonas Sluckus ir Darius Šileikis.

Ralyje netrūko ir kitų istorijų. „Junior“ klasėje triumfavęs Žygimanto Trumpelio ekipažas buvo apdovanotas specialiu prizu – kelione keltu į Švediją. Kitose klasėse taip pat vyko atkaklios kovos: SGC-1 įskaitoje Vidmantas Perminas pergalę iš varžovo atėmė tik paskutiniame greičio ruože, o SGC-4 klasėje nugalėtoją nuo antros vietos skyrė vos 6 sekundės.

