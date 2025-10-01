Mini ralio čempionato finalas Mažeikiuose: nugalėtoją lėmė paskutiniai kilometrai, o svečių įskaitoje dominavo A lygos žvaigždės

Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)
Orlen Lietuva Rally 2025 (nuotr. Organizatorių)