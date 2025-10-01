Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žolininkė Adelė Karaliūnaitė ragina nepirkti 1 daikto: išdavė aukso vertės sveikatos patarimus

2025-10-01 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 18:30

Žinoma žolininkė Adelė Karaliūnaitė jau ne vienerius metus dalijasi savo žiniomis apie vaistinius augalus. Ji nesiekia reklamuoti produktų ar skatinti pirkti – priešingai, kviečia žmones pažinti gamtą, klausyti savo kūno ir remtis natūraliais būdais, kuriuos mums dovanoja pati žemė.

Žolininkė Adelė Karaliūnaitė (tv3.lt fotomontažas)
10

Žinoma žolininkė Adelė Karaliūnaitė jau ne vienerius metus dalijasi savo žiniomis apie vaistinius augalus. Ji nesiekia reklamuoti produktų ar skatinti pirkti – priešingai, kviečia žmones pažinti gamtą, klausyti savo kūno ir remtis natūraliais būdais, kuriuos mums dovanoja pati žemė.

REKLAMA
3

Naujienų portalui tv3.lt A. Karaliūnaitė atskleidė, kokios gamtos gerybės gali padėti sustiprinti imuninę sistemą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žolininkė Adelė Karaliūnaitė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žolininkė Adelė Karaliūnaitė

Dalijasi patarimais

Pasak Adelės, ji niekuomet neskatina pirkti žmonių vaistų.

„Visada vengiau reklamuoti savo produktus. Man atrodo labai nepadoru siūlyti vaistus viešai – tai gali paveikti žmogų, užprogramuoti jį galvoti, kad jam jų būtinai reikia. Mano tikslas – šviesti, ne parduoti. Noriu, kad žmogus pirmiausia pažintų augalą, suprastų jo poveikį, o tada pats spręstų, ar jam to reikia“, – sako A. Karaliūnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaruoju metu žolininkė atkreipė dėmesį į socialiniuose tinkluose pardavinėjamus produktus: „Pavyzdžiui, mačiau, kaip varnalėšos sultys internete pardavinėjamos už 40 eurų už pusę litro. Tai nelegalu ir pavojinga – vieniems taikomi griežti reikalavimai, o kiti „Facebooke“ rašo ką nori.“

REKLAMA

Ruduo – metas, kai gamta dovanoja daug naudingų šaknų ir vaisių.

Žolininkė pataria neskubėti pirkti „stebuklų“ buteliukuose – daug vertingų medžiagų turime po ranka: „Iš daržo gėrybių galima pasigaminti smūčių (glotnučių), jie puikiai tinka kasdieniam vartojimui. Dauguma parduotuvėse siūlomų daržovių auginamos hidroponiniu būdu – vandenyje, jos neturi tiek vertės kaip natūraliai augintos.“

REKLAMA
REKLAMA

Net ir paprastas pasivaikščiojimas miške gali būti sveikatinantis – pavyzdžiui, galima prisirinkti kadagio uogų.

„Užtenka keturių kadagio uogų per dieną – jos puikiai stiprina imuninę sistemą, gerina inkstų veiklą, valo šlapimo takus, padeda organizmui atsikratyti toksinų“, – sakė A. Karaliūnaitė.

Anot jos, toksinų gauname su maistu, oru, ypač miestuose – dėl oro taršos, sunkiųjų metalų. Todėl labai svarbu organizmą valyti natūraliai. Viena iš paprastų taisyklių – vartojant vaistažoles, užsigerti bent litru vandens per dieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vakare galite užsiplikyti žiupsnį vaistažolių. Ką surinksite – tas ir bus geriausia. Gal pienių šaknų, gal burokėlių ar morkų. Išėjote į mišką? Prisiskinkite mėlynių, bruknių lapų. Visos šios gėrybės turi poveikį, tik reikia juos pažinti“, – patarė ji.

Atvėsus orams, gamtoje vis dar galima rasti vertingų augalų. Pavyzdžiui, gysločiai, apaugę takus, puikiai tinka virškinimo problemoms spręsti. „Imkite šviežius, gražius, su šaknimis – viskas naudinga“, – patarė žolininkė.

REKLAMA

Nepamirškite ir agurklės

Adelė ragina nepamiršti ir vaistinės agurklės – mėlynai žydinčio augalo, kurio sėklų galima nusipirkti ir pasisodinti namuose, vazonėlyje: „Žmogui reikia visai nedaug, o poveikis – didžiulis. Šis augalas stiprina visą organizmą.“

Kalbėdama apie šaknis, A. Karaliūnaitė išskiria ajerą – vertingą augalą be chlorofilo, be alergizuojančių medžiagų. „Šaknys sukaupusios daug mineralų, baltymų, gleivinių medžiagų. Jos labai naudingos bronchams, žarnynui. Tai raktas į sveikatą.“

Ieškantiems daugiau žinių apie augalus ir jų savybes, žolininkė rekomenduoja apsilankyti savo internetinėje svetainėje adele.lt, kur rasite straipsnių apie alijošių ir kitus augalus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų