Liemenėlę nusipirkti panorusi Adelė Karaliūnaitė pateko į pinkles: įspėja visus

Anot žolininkės, tokią liūdną dieną norėjo save praskaidrinti linksmu pirkiniu.
Suklastota svetainė
„Šiandiena keista diena. Gal dėl šalto ir lietingo oro, kuris sujaukė visus darbus, gal dėl liūdesio, kad vasara baigėsi net neprasidėjusi. Gal dėl nesiliaujančių sukčių atakų ir vis labiau plintančio sukčiavimo elektroninėse parduotuvėse“, – savo „Facebook“ paskyroje dalijosi A. Karaliūnaitė.
Žolininkė pasakoja, kad susigundė ir įsigijo liemenukų iš „Triumph“ prekės ženklu apsiskelbusios parduotuvės.
„Sumokėjau už penkis, kuriuos labai rinkausi, visus kūno spalvos ir skirtingų modelių. Ir ką gavau? Ogi tris juodus mažos išmierytės besiūlius su parolono kaušeliais liemenukus be jokių užsegimų. Na tiesiog visiškai ne tas prekes, kurias užsakiau“, – pridūrė A. Karaliūnaitė.
Žolininkė prie įrašo prisegė nuotraukas ir savo sekėjams nurodė, kokia svetaine nesinaudoti.
„Šiandien vėl gavau pasiūlymą. Grąžinsiu jiems tai, kas man netinka. Būkite atsargios su tokiais sukčiais“, – perspėja žolininkė.
