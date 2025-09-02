Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Liemenėlę nusipirkti panorusi Adelė Karaliūnaitė pateko į pinkles: įspėja visus

2025-09-02 16:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 16:36

Internete plintančios fiktyvios parduotuvės jau spėjo pakišti koją ir žinomai žolininkei Adelei Karaliūnaitei (75 m.) – užsisakiusi garsaus prekės ženklo „Triumph" liemenėles, ji vietoje jų gavo prastos kokybės klastotes.

Žolininkė Adelė Karaliūnaitė pakliuvo į sukčių pinkles (tv3.lt koliažas)
10

Internete plintančios fiktyvios parduotuvės jau spėjo pakišti koją ir žinomai žolininkei Adelei Karaliūnaitei (75 m.) – užsisakiusi garsaus prekės ženklo „Triumph“ liemenėles, ji vietoje jų gavo prastos kokybės klastotes.

Anot žolininkės, tokią liūdną dieną norėjo save praskaidrinti linksmu pirkiniu.

Adelė Karaliūnaitė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adelė Karaliūnaitė

Suklastota svetainė

„Šiandiena keista diena. Gal dėl šalto ir lietingo oro, kuris sujaukė visus darbus, gal dėl liūdesio, kad vasara baigėsi net neprasidėjusi. Gal dėl nesiliaujančių sukčių atakų ir vis labiau plintančio sukčiavimo elektroninėse parduotuvėse“, – savo „Facebook“ paskyroje dalijosi A. Karaliūnaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žolininkė pasakoja, kad susigundė ir įsigijo liemenukų iš „Triumph“ prekės ženklu apsiskelbusios parduotuvės.

„Sumokėjau už penkis, kuriuos labai rinkausi, visus kūno spalvos ir skirtingų modelių.  Ir ką gavau? Ogi tris juodus mažos išmierytės besiūlius su parolono kaušeliais liemenukus be jokių užsegimų. Na tiesiog visiškai ne tas prekes, kurias užsakiau“, – pridūrė A. Karaliūnaitė.

Žolininkė prie įrašo prisegė nuotraukas ir savo sekėjams nurodė, kokia svetaine nesinaudoti.

„Šiandien vėl gavau pasiūlymą. Grąžinsiu jiems tai, kas man netinka. Būkite atsargios su tokiais sukčiais“, – perspėja žolininkė.

