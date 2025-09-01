Rusakalbiai sukčiai iš vyro sąskaitos pasisavino 15 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, 9 val. 27 min., į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1951 m.).
Jis pareiškė, kad pirmadienį, apie 13 val. 10 val., Vilniaus rajone, būnant namuose, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo banko kortelę bei nuo banko sąskaitos neteisėtai pervedė 15 000 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
