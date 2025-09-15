TV projekte meilės ieškojusi Adelė Karaliūnaitė atvėrė širdį: išdavė, ar susitinka su Gediminu

Naujienų portalui tv3.lt Adelė Karaliūnaitė atvirai prakalbo apie tai, kaip pasikeitė po dalyvavimo projekte, kuriamus vaizdo įrašus ir „Ūkininkai ieško meilės“ dalyvį Gediminą.
Gyvenimas po projekto
Žinoma žolininkė Adelė atviravo, kad gyvenimas po projekto iš esmės nepasikeitė, tačiau pati jaučiasi labiau išlaisvėjusi.
„Gyvenimas nepasikeitė, bet atsirado daugiau darbų, nes projektas atėmė nemažai dienų. Laikas irgi buvo sudėtingas – pavasaris, vasaros pradžia. Buvo daug darbo, tačiau tas projektas mane savotiškai išlaisvino. Po to gaisro įmonėje daug metų dirbau jau nebe kaip arklys, o kaip dramblys. Reikėjo atgimti iš pelenų. Nuo to laiko nieko nebemačiau, net nevažiavau atostogauti“, – pasakojo ji.
Tiesa, Adelė neslėpė, kad yra gana avantiūristė – jai patinka naujovės ir norisi sužinoti ką nors naujo, tačiau prieš nuspręsdama dalyvauti projekte ji pasitarė su šeimos nariais.
„Šeimoje ilgai svarstėme, ar verta man eiti į projektą, nes jau buvau susikūrusi tam tikrą žolininkės aurą. Žmonės labai nustebo pamatę, kad galiu ir padainuoti, ir pašokti, ir pasilinksminti. Vėliau pradėjo klausti, kuo apsirengusi. Su marčia padarėme vaizdo įrašų apie drabužius – jie sulaukė milžiniško susidomėjimo, šimtų tūkstančių peržiūrų. Sukneles išsitraukiau iš spintos – nei viena nėra brangi ar žinomos firmos“, – šyptelėjo ji.
Moteris tikino, kad po projekto suprato svarbų dalyką: „Darbas ir atsakomybė labai klampūs dalykai – reikia viską padaryti laiku, kad ir kiti galėtų dirbti. Ir visgi, šis projektas mane tarsi išlaisvino. Supratau, kad reikia gyventi truputėlį kitaip – skirti dėmesio sau, savo kūnui, drabužiams, laisvalaikiui, interesams. Tai buvo didžiausia nauda man – tarsi sugrįžau į jaunystę, kai viskas atrodė smagu. Projektas mane ištempė iš siauro darbų koridoriaus.“
Pasak Adelės, ji visuomet galėjo pasidžiaugti gausiu klientų skaičiumi, tačiau dalyvavimas projekte taip pat atnešė naudos jos verslui: „Klientų visada turėjau, nes dirbu jau labai seniai – šiemet, gegužę, sukako 35 metai mano veiklos. Mano klientai dažniausiai – žmonės, turintys rimtų sveikatos problemų, dažnai tokių, kai jau nuleidžiamos rankos. Kartais tai įgimtos ligos. Mano klientų ratas yra kitoks, bet šis projektas paskatino juos prisiminti, kad galima paieškoti pagalbos ir čia. Labai džiaugiuosi, kad pasiryžau dalyvauti šiame projekte.“
Tęsdama pokalbį apie verslą, A. Karaliūnaitė tikino, kad ir jai tenka susidurti su įvairiais žmonėmis.
„Beveik kiekvieną savaitgalį dirbu įvairiose mugėse, parodose, bendrauju su žmonėmis akis į akį. Jei dirbčiau blogai – turguje vietos neatsirastų. Žinoma, būna visokių klientų. Kartais sako, kad produktai nepadėjo – net jei net nevartojo jų tinkamai. Visko pasitaiko. Bet aš esu tarsi užsidėjusi nematomą stiklą – matau kitus, bet stengiuosi, kad jie nelįstų į mano asmeninį gyvenimą. Iš jo padėti negaliu – galiu padėti tik savo žiniomis“, – teigė ji.
Įdomu tai, kad žolininkė ne tik prekiauja įvairiais sveikatai gerinti skirtais produktais, bet ir pradėjo kurti vaizdo įrašus.
„Dabar įgavau drąsos ir kuriu trumpus vaizdo įrašus socialiniams tinklams. Juose pasakoju, kaip teisingai tepti tam tikrą tepalą ant kojų. Atrodo, paprasti dalykai, bet kai kurie žmonės to tiesiog nežino. Būna, kad gydytojas išrašo tepalą, bet nepaaiškina, kaip jį naudoti“, – atskleidė moteris.
Prakalbo apie projekto dalyvį
TV3 projekte „Ūkininkai ieško meilės“ ji pasirinko Gediminą kaip savo partnerį.
„Pasirinkau todėl, kad jis buvo sveikos gyvensenos, visuomeniškas žmogus. Man buvo įdomu su juo pabendrauti šiek tiek ilgiau, kad aš pati užsikrėsčiau ta gyvybiška energija“, – teigė ji.
Pasak pašnekovės, jiedu nėra artimi, tačiau turi bendrų pomėgių, tačiau artimo ryšio nepalaiko ir nesusitinka: „Galbūt kažkada atsiras bendrų interesų, bet nemanau, kad projekte atrodė, jog vienas kitą labai įsimylėjome. Mus sieja bendrystė, bet ji gana minimali. Man labai patiko jo dukra, labai protinga mergaitė.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!