Nematomas ralio pamatas: kaip lenktynininkai „perskaito“ kelią, kurio nemato?

Atsakymas slypi ne magijoje, o nematomame, bet pačiame svarbiausiame ralio pamate – stenogramoje. Tai slapta kalba tarp vairuotojo ir šturmano, kuri sukuriama likus kelioms dienoms iki starto.
Kelio „užrašymas“
Kitaip nei žiedinėse lenktynėse, šimtų kilometrų ralio trasos neįmanoma išmokti mintinai. Todėl prieš varžybas ekipažams leidžiama du kartus standartiniu automobiliu, laikantis KET, pravažiuoti būsimus greičio ruožus. Būtent šių važiavimų metu ir gimsta stenograma.
„Mes užsirašome viską: posūkių statumą, atstumus, tramplinus, kelio dangos pokyčius, duobes – viską, kas padės lekiant maksimaliu greičiu žinoti, kas laukia už artimiausio posūkio“, – pasakoja lenktynininkas Markas Buteikis.
Varžybų metu šturmanas tampa vairuotojo akimis. „Kairys 4 per trampliną, 50, dešinys 5 plius, neišleisk“, – tokiais kodais kelią pilotui diktuoja šturmanas Titas Čapkauskas. Pasak jo, svarbiausia – laikas. „Pasakysi per anksti – vairuotojas pamirš. Pasakysi per vėlai – abu atsidursite griovyje. Tai absoliutaus pasitikėjimo reikalaujantis darbas“, – teigia T. Čapkauskas.
Neapdovanotas herojus – treniruočių automobilis
Ne mažiau svarbus ir automobilis, kuriuo rašoma stenograma. Važiuojant leistinu 70 km/val. greičiu, reikia įsivaizduoti, kaip kelias atrodys lekiant 160 km/val.
„Prabangus, minkštas visureigis čia netinka – jis „prarytų“ tas duobes, kurios su sportiniu bolidu tave išmestų į orą. Reikia informatyvaus, bet kartu ir komfortiško automobilio, nes jame kartais praleidžiame ir po 12 valandų per dieną“, – aiškina T. Čapkauskas, kartu su M. Buteikiu treniruotėms naudojantis „Dacia Duster“.
Taigi, kol žiūrovai mato tik įspūdingą greitį ir šuolius, tikrasis ralio pagrindas yra klojamas dienomis anksčiau, per ilgas ir monotoniškas stenogramos rašymo valandas. Būtent šis nematomas komandinis darbas ir yra tai, kas skiria sėkmingą finišą nuo potencialios katastrofos siaurame miško keliuke.
