Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Nematomas ralio pamatas: kaip lenktynininkai „perskaito“ kelią, kurio nemato?

2025-10-02 13:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:07

Šimtų kilometrų per valandą greičiu skriejantis ralio automobilis pašoka nuo tramplino ir nematomame posūkyje nusileidžia centimetrų tikslumu. Kaip tai įmanoma?

Stenogramos sudarymas prieš ralį (nuotr. asm. archyvo)

Šimtų kilometrų per valandą greičiu skriejantis ralio automobilis pašoka nuo tramplino ir nematomame posūkyje nusileidžia centimetrų tikslumu. Kaip tai įmanoma?

REKLAMA
0

Atsakymas slypi ne magijoje, o nematomame, bet pačiame svarbiausiame ralio pamate – stenogramoje. Tai slapta kalba tarp vairuotojo ir šturmano, kuri sukuriama likus kelioms dienoms iki starto.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelio „užrašymas“

Kitaip nei žiedinėse lenktynėse, šimtų kilometrų ralio trasos neįmanoma išmokti mintinai. Todėl prieš varžybas ekipažams leidžiama du kartus standartiniu automobiliu, laikantis KET, pravažiuoti būsimus greičio ruožus. Būtent šių važiavimų metu ir gimsta stenograma.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes užsirašome viską: posūkių statumą, atstumus, tramplinus, kelio dangos pokyčius, duobes – viską, kas padės lekiant maksimaliu greičiu žinoti, kas laukia už artimiausio posūkio“, – pasakoja lenktynininkas Markas Buteikis.

REKLAMA

Varžybų metu šturmanas tampa vairuotojo akimis. „Kairys 4 per trampliną, 50, dešinys 5 plius, neišleisk“, – tokiais kodais kelią pilotui diktuoja šturmanas Titas Čapkauskas. Pasak jo, svarbiausia – laikas. „Pasakysi per anksti – vairuotojas pamirš. Pasakysi per vėlai – abu atsidursite griovyje. Tai absoliutaus pasitikėjimo reikalaujantis darbas“, – teigia T. Čapkauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Neapdovanotas herojus – treniruočių automobilis

Ne mažiau svarbus ir automobilis, kuriuo rašoma stenograma. Važiuojant leistinu 70 km/val. greičiu, reikia įsivaizduoti, kaip kelias atrodys lekiant 160 km/val.

„Prabangus, minkštas visureigis čia netinka – jis „prarytų“ tas duobes, kurios su sportiniu bolidu tave išmestų į orą. Reikia informatyvaus, bet kartu ir komfortiško automobilio, nes jame kartais praleidžiame ir po 12 valandų per dieną“, – aiškina T. Čapkauskas, kartu su M. Buteikiu treniruotėms naudojantis „Dacia Duster“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taigi, kol žiūrovai mato tik įspūdingą greitį ir šuolius, tikrasis ralio pagrindas yra klojamas dienomis anksčiau, per ilgas ir monotoniškas stenogramos rašymo valandas. Būtent šis nematomas komandinis darbas ir yra tai, kas skiria sėkmingą finišą nuo potencialios katastrofos siaurame miško keliuke.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų