Startavo „lietuviškasis Dakaras“: dešimtys ekipažų leidosi į 2000 km kelionę aplink Lietuvą

Daugiau nei dvidešimt ekipažų leidosi į beveik 2000 kilometrų nuotykį palei visą Lietuvos sieną, kur jų laukia ne greičio ruožai, o sudėtingas navigacijos ir komandinio darbo iššūkis.
Per keturias dienas dalyviai apvažiuos visą šalies perimetrą. Šiandien startavę nuo Senojo Rambyno, jie keliaus link Varėnos. Iš ten penktadienį pasieks Zarasus, šeštadienį – Mažeikių apylinkes, o sekmadienį finišuos vėl Tauragės rajone. Organizatoriai skaičiuoja, kad bendrai prie vairo sportininkai praleis apie 55 valandas.
„Grįžtame prie šaknų“, – sako renginio organizatorius Gediminas Grigaitis. Anot jo, dėl geopolitinės situacijos atsisakius „Sport“ klasės, šiemet varžybos vyksta tik „Adventure“ formatu – bendro naudojimo keliais, laikantis visų Kelių eismo taisyklių.
„Čia paaiškės, kas ne tik geriausiai vairuoja, bet ir naviguoja. Reikės sugebėti skaičiuoti atstumus ir atrasti reikiamą kelią klaidžiose vietovėse“, – aiškina G. Grigaitis. Dalyviai privalo sekti maršrutą pagal specialią kelio knygą ir į laiko kontrolės punktus atvykti nustatytu laiku.
Prie starto linijos stojo per 20 ekipažų. Dauguma jų pasirinko galingus visureigius, tačiau „Svečių“ klasėje iššūkį bekelei pasiryžo mesti ir du ekipažai, vairuojantys standartinius „Škoda Yeti“ bei 3 serijos BMW automobilius.
„Perimetras“ – tai daugiau nei sportas. Kaip sako organizatorius, tai „puikus pradžiamokslis susipažinti su kelio knyga“, o kartu ir unikali proga kiekvienam lietuviui bent kartą gyvenime apvažiuoti savo šalį. Kuriam iš ekipažų pavyks tai padaryti tiksliausiai, paaiškės sekmadienio popietę.
