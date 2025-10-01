Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Išskirtinių automobilių sezonas artėja prie pabaigos: entuziastai jį uždarys Jonavoje

2025-10-01 21:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 21:08

Nors orai pamažu vėsta, automobilių entuziastų varikliai dar neatšalo. Šiltajam metų laikui artėjant į pabaigą, automobilistų bendruomenė ruošiasi paskutiniam dideliam susibūrimui – spalio 12-ąją Jonavoje vyksiančiam „Lithuanian Streets“ sezono uždarymui, kuriame netrūks nei įspūdingų automobilių, nei pramogų.

Išskirtinis „Mercedes-Benz“ automobilis (nuotr. Tomas Pošiūnas)

Nors orai pamažu vėsta, automobilių entuziastų varikliai dar neatšalo. Šiltajam metų laikui artėjant į pabaigą, automobilistų bendruomenė ruošiasi paskutiniam dideliam susibūrimui – spalio 12-ąją Jonavoje vyksiančiam „Lithuanian Streets“ sezono uždarymui, kuriame netrūks nei įspūdingų automobilių, nei pramogų.

REKLAMA
0

Aktyvus automobilių kultūros sezonas Lietuvoje skaičiuoja paskutines savaites, o tai reiškia, kad artėja metas paskutinį kartą šiemet suburti bendraminčius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šią misiją tradiciškai įgyvendina automobilistus vienijanti „Lithuanian Streets“ bendruomenė, kuri šį kartą visus kviečia atvykti į Jonavą, kur Ūkininkų turgaus aikštė (Fabriko g. 48) nuo vidurdienio virs modifikuotų ir išpuoselėtų automobilių ekspozicija.

REKLAMA

Renginio ašis – „Show off“ paroda, kurioje dalyviai varžysis dėl geriausiųjų vardo. Čia, kaip įprasta, bus galima išvysti platų spektrą projektų, tačiau renginys neapsiribos vien statiška paroda.

Daugiausia aistrų, tikėtina, sukels renginio svečiams skirtos rungtys. Programoje numatytos garso aparatūros ir išmetimo sistemų varžybos.

Dalyviai bus skirstomi į grupes pagal variklio tipą, tad laukia atkakli kova tiek benzininių, tiek dyzelinių automobilių savininkų gretose.

REKLAMA
REKLAMA

Be techninių rungčių, organizatoriai paruošė ir staigmeną – loteriją, kurios laimėtojui atiteks automobilis su galiojančia technine apžiūra.

„Lithuanian Streets“ sezono uždarymas yra ne tik proga pasirodyti ar pasivaržyti, bet ir galimybė aptarti praėjusio sezono įspūdžius ir atsisveikinti iki pavasario.

„Automanas“ rubrikos bičiuliai „Autorenginiai.lt“ primena, kad renginys Jonavoje vyks spalio 12 d., šeštadienį, nuo 12 iki 17 valandos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų