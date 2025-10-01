Išskirtinių automobilių sezonas artėja prie pabaigos: entuziastai jį uždarys Jonavoje

Aktyvus automobilių kultūros sezonas Lietuvoje skaičiuoja paskutines savaites, o tai reiškia, kad artėja metas paskutinį kartą šiemet suburti bendraminčius.
Šią misiją tradiciškai įgyvendina automobilistus vienijanti „Lithuanian Streets“ bendruomenė, kuri šį kartą visus kviečia atvykti į Jonavą, kur Ūkininkų turgaus aikštė (Fabriko g. 48) nuo vidurdienio virs modifikuotų ir išpuoselėtų automobilių ekspozicija.
Renginio ašis – „Show off“ paroda, kurioje dalyviai varžysis dėl geriausiųjų vardo. Čia, kaip įprasta, bus galima išvysti platų spektrą projektų, tačiau renginys neapsiribos vien statiška paroda.
Daugiausia aistrų, tikėtina, sukels renginio svečiams skirtos rungtys. Programoje numatytos garso aparatūros ir išmetimo sistemų varžybos.
Dalyviai bus skirstomi į grupes pagal variklio tipą, tad laukia atkakli kova tiek benzininių, tiek dyzelinių automobilių savininkų gretose.
Be techninių rungčių, organizatoriai paruošė ir staigmeną – loteriją, kurios laimėtojui atiteks automobilis su galiojančia technine apžiūra.
„Lithuanian Streets“ sezono uždarymas yra ne tik proga pasirodyti ar pasivaržyti, bet ir galimybė aptarti praėjusio sezono įspūdžius ir atsisveikinti iki pavasario.
„Automanas“ rubrikos bičiuliai „Autorenginiai.lt“ primena, kad renginys Jonavoje vyks spalio 12 d., šeštadienį, nuo 12 iki 17 valandos.
