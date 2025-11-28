Lietuvoje konfiskuoti 39 belgų aviganiai: „Labai įsibaiminę, jautrios psichikos ir bijantys visko“

Du gražuoliai aviganiai į gyvūnų prieglaudą Panevėžyje atkeliavo iš Zarasų rajono daugintojo. Net sunku patikėti, kad dar visai neseniai šie draugiški keturkojai gyveno visiškai kitomis sąlygomis.
„Jų gyvenimo sąlygos buvo tikrai tragiškos: visur jų ekskrementų, ūkiniai pastatai, traktoriai, o tarp tų traktorių – įtaisytos narvos“, – pasakoja Panevėžio gyvūnų globos draugijos savanorė Miglė.
„Pas kai kuriuos šunis – visiškai tušti bliūdai, pas kitus – kažkokie sumesti kaulai. Nė vienas šuo nemokėjo gražiai eiti su pavadžiu: visi arba šokinėja kaip varlės, arba bėga“, – tikina „Nuaro“ savanoris Martynas Gustaitis.
Pirmas toks atvejis
Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais iš daugintojo Zarasų rajone teismo sprendimu Maisto ir veterinarijos tarnyba konfiskavo 39 belgų aviganius. Tai pirmas atvejis, kai tarnybai teko ieškoti prieglobsčio tokiam kiekiui ir tokio dydžio šunims. Juos apgyvendino penkios šalies prieglaudos. Daugiausia priglaudė „Nuaras“.
„Aš pati auginu belgų aviganius ir puikiai žinau, kokie tai gyvūnai – intelektualūs, judrūs, energingi, kaip jie bendrauja su žmonėmis ir aplinka“, – sako „Nuaro“ vadovė Jurgita Gustaitienė.
Specialistai iškart pastebėjo kitokį keturkojų elgesį.
„Labiausiai atkreipėme dėmesį į tai, kad visi augintiniai labai įsibaiminę, jautrios psichikos ir bijantys visko“, – pasakoja veterinarijos specialistas Giedrius Survila.
Specialistams akivaizdu, kad daugintojas gyvūnais deramai nesirūpino.
„Turbūt vienintelis šio asmens – daugintojo – tikslas buvo kuo minimaliausiomis sąlygomis juos užauginti iki tol, kol galės realizuoti, parduoti“, – svarsto G. Survila.
Kad daugintojui labiausiai rūpėjo pinigai, o ne keturkojų gerovė, įsitikinęs ir į Panevėžio prieglaudą du mišrūnus atgabenęs Dainius.
„Vagys, mafija – tokie žodžiai iš jo tik sklido. Fabriką uždarė, pinigų fabrikas“, – sako Dainius.
Pribloškia ne tik laikymo sąlygos.
„Prieš šunis nuolat naudojamas smurtas – nuo jauno amžiaus“, – kalba Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Stukas.
Tačiau gyvūnų globėjai negaili kritikos ir valdiškoms institucijoms. Esą nustačius pažeidimus jos turėtų imtis priemonių tuoj pat.
„Tie šuniukai jau seniai būtų miegoję šiltose lovose, lankę dresūros mokyklas, gavę geriausią maistą, bet biurokratinė sistema juos vėl įkalino į tą pačią vietą, iš kurios turime juos paimti dėl blogų laikymo sąlygų“, – sako J. Gustaitienė.
Tyrimą tarnyba pradėjo balandį, o šunys iš žiauriu elgesiu kaltinamo daugintojo konfiskuoti tik lapkričio pabaigoje. Pasak Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo, ir pats šeimininkas skundė tarnybos nutarimą, todėl procesai užsitęsė.
„Mes neišmokstame pamokų, o visa biurokratinė sistema tebevažiuoja volu – gyvūnų gerovė lieka antrame plane“, – tikina J. Gustaitienė.
