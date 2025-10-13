Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Aktualijos

Kauno gyvūnų prieglaudai – bausmė: „Gyvūnai laikomi vieni ant kitų“

2025-10-13 20:40 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-13 20:40

Kaune veikianti prieglauda „Penkta koja“ sulaukė griežtos maisto ir veterinarijos tarnybos reakcijos. Aptikus grubius pažeidimus pirmą kartą Lietuvos istorijoje specialistai paėmė dalį šunų iš gyvūnų prieglaudos ir juos žada konfiskuoti. Nors smarkiai perpildytai prieglaudai uždrausta priglausti augintinius, ji draudimų nepaiso. Aiškėja, kad šunis vežasi net iš Rusijos ar Baltarusios. Tokius kaltinimus prieglauda neigia.

Kaune veikianti prieglauda „Penkta koja“ sulaukė griežtos maisto ir veterinarijos tarnybos reakcijos. Aptikus grubius pažeidimus pirmą kartą Lietuvos istorijoje specialistai paėmė dalį šunų iš gyvūnų prieglaudos ir juos žada konfiskuoti. Nors smarkiai perpildytai prieglaudai uždrausta priglausti augintinius, ji draudimų nepaiso. Aiškėja, kad šunis vežasi net iš Rusijos ar Baltarusios. Tokius kaltinimus prieglauda neigia.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kelis šunis ankštuose narvuose – tokį vaizdą išvydo maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai Kauno rajone, Linksmakalnyje, veikiančioje prieglaudoje „Penkta koja“.

REKLAMA
REKLAMA

Kraupūs vaizdai

„Gyvūnai laikomi vieni ant kitų, apribojama jų judėjimo laisvė, apribojami fiziologiniai dalykai, šunys kai kurie net negalėjo normaliai pakelti galvos, išsitiesti. Toks laikymas – iš normalių sąlygų paėmimas ir įgrūdimas kaip į konclagerį, į narvus – tikrai nebus toleruotinas“, – kalba maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Diana Daina Šutovienė.

REKLAMA

Prieglaudoje gyvūnų triskart daugiau nei turėtų būti – vietoje 100 augintinių – 318 šunų ir 9 katės. Tad sprendimas griežtas – pirmą kartą Lietuvos istorijoje tarnyba nusprendžia paimti dalį šunų iš pačios gyvūnų prieglaudos.

„Patys didžiausi šunys, pagal savo ūgį, buvo sukišti į narvus. Jie išvežti į Marijampolę, gyvūnų globos namus „Mindraja“. Viešoje erdvėje pasklido nuogąstavimai, kad ten jie bus numarinti. Kauno rajono savivaldybė tai vadina spekuliacijomis.

REKLAMA
REKLAMA

Visuomenę kviesčiau vertinti kritiškai tokius pasakymus, nes savivaldybė yra įpareigota užtikrinti jų tinkamas laikymo sąlygas“, – kalba žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus atstovas Tomas Kantaravičius.

Teismo sprendimą ketina skųsti

Tolimesnis paimtų šunų likimas paaiškės artimiausiu metu, juos norima konfiskuoti, o prieglaudai gresia baudos. Visus sprendimus žadama skųsti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiai dienai iš mūsų bando padaryti siaubą baubą. Formuojamas įvaizdis, kad esminė problema – mes, mes galime uždaryti duris, bet ar problema išnyks Lietuvos mastu – ne“, – sako „Penktos kojos“ vadovė Agnė Volockytė.

„Penktos kojos“ vadovė pripažįsta, kad turi augintinių perteklių, bet esą padeda kone visiems, kas prašo.

REKLAMA

„Per savo veiklos metus mes nesame nukankinę nė vieno šuns, esame išgelbėję tūkstančius“, – pasakoja A. Volockytė.

Prieglaudai jau prieš 2 metus uždrausta priimti daugiau gyvūnų nei gali pagal nustatytus reikalavimus, tačiau įstaiga draudimų nepaiso.

Maisto ir veterinarijos tarnyba sako turinti duomenų, kad „Penkta koja“ priglaudžia ne tik šunis iš mūsų šalies, bet vežasi ir iš priešiškų valstybių.

REKLAMA

Šunys gabenami iš Rusijos ir Baltarusijos

„Buvo įsivežtos kelios siuntos tiek iš Rusijos, tiek iš Baltarusijos, pradėta vežti pažįstamų ar darbuotojų vardais“, – kalba D. D. Šutovienė.

Prieglaudos vadovė tokius kaltinimus neigia.

„Iš Baltarusijos per veiklos metus buvo gal 10 šunų, kurie buvo žmonių įsivežti šunys, kurie neteko namų ir mes juos priglaudėme“, – sako A. Volockytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieglauda žada statyti lauko voljerus, kad šunys gyventų laisviau, tik čia gali kilti konfliktas su miestelio gyventojais dėl kvapų ir triukšmo.

Kauno rajono savivaldybės atstovai tikina, kad leidimas rengti detalųjį planą duotas dar prieš 2 metus – tik įstaiga pati esą kol kas nejuda į priekį.

„Mes neturime, ką aptarinėti, nes neturime produkto, viešoji įstaiga samdo specialistus, vykdo konsultacijas su suinteresuota visuomene, derina su subjektais, kurie dalyvauja procese“, – sako urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

Spalio 13 d. TV3 Žinios. Iškalbinga Ruginienės ir Tusko akimirka: šypsenos slepia daugiau nei meilę sportui
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Įspėja visus vairuotojus – tokių įvykių kasmet daugėja: prasideda žvėrių keliavimo laikas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Kalifornijoje dar viena sraigtasparnio avarija: transporto priemonę pilotavo influenceris
Spalio 13 d. TV3 Žinios. R. Žemaitaičio šokius Žemaitijoje apkartino atimtos kultūros ministerijos vadelės
Spalio 13 d. TV3 Žinios. 5 metus iš eilės vyksianti „Jaunimo linijos“ akcija: Lietuviams nerimą kelia karas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Benkunskui reklaminė kampanija atsiėjo 25 tūkst. eurų – gyventojai piktinasi: „Pašerkime pinigais – ir visi nutils“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Istorinė bausmė prieglaudai „Penkta koja“: įtariama, kad šunys buvo gabenami iš Rusijos ir Baltarusijos
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Baisogaloje kyla „Rheinmetall“ gamykla: galbūt tai užtikrins saugumą
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos? Tikimasi, kad durimis trenks pats Žemaitaitis
Spalio 11 d. TV3 Žinios. Iš Trumpo – nauji grasinimai Kinijai: apkaltino Xi Jinpingą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Daugiau kaip 20 metų vyro naudojama priekaba tik dabar užkliuvo techninei apžiūrai: štai, ką kaltina
Spalio 10 d. Mindaugas Sinkevičius sulaukė rimtos Česlovo Juršėno žinutės: „Nežinau, ką atrašyti“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomiste Indre Genyte-Pikčiene
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujos aplinkybės dėl kauniečio, šiurpinančio „Nuaro“ darbuotojus: įtariama, kad padegė sandėliukus
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Per paskutinį Statkevičiaus pasirodymą – kivirčas su ambasada: „Esame šokiruoti tokio neadekvataus užsipuolimo“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje – šio metalo karštligė: pasakė, kiek ir kodėl galima iš to užsidirbti
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujausias „Spinter“ tyrimas parodė štai ką: įvardijo, kas labiausiai kamuoja lietuvius
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Druskininkų apylinkėse siautėja vilkai: išpjovė dešimt šunų, pririštus prie būdos
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Prieš kelis metus tvarkyto kelio būklė siutina vietinius gyventojus: „Mes gyvenam dumblo stadijoj“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – elektros kainų šuolis: įvardijo priežastis ir kada tikėtis jų kritimo
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvos jūrų muziejuje delfinai padėjo 1,5 tūkst. vaikų: pasakė, kiek apsilanko ir įvardijo kainą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. 64-erių Gražina banke išgirdo šokiruojančią žinią: „Jūs mirusi“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Kovoti su piratiniais puslapiais vis sudėtingiau: štai, kiek žmonių jomis naudojasi
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Gelūnas atsakė į Žemaitaičio kaltinimus esant žydu: „Tai yra šmeižto byla“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Vis dažniau ant kapų žmonės neša šias gėles: „Ir tvaru, ir nereikia išmesti kiekvienais metais tų gėlių“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Manikiūro meistrei Linai – įspūdingas apdovanojimas Paryžiuje: pelnė už dar įspūdingesnį kūrinį
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Pentagonas ruošiasi nutraukti paramą Baltijos šalims: „Amerika nemėgsta lūzerių, ir tą reikia mums irgi įsisavinti“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Ketina mažinti Cichanouskajos apsaugos lygį: prie režimo griūties ir pokyčių Baltarusijoje Cichanouskajos veikla neprisidėjo niekuo
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Lietuvos orai nusitaikė į sodininkus: „Ieškome šiemet obuolių, taip, kaip grybų“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis vis dar nepateikė kandidato į kultūros ministro postą – Ruginienė piktinasi: „Man jau atsibodo“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Išardė didžiausią „iPhone“ vagišių tinklą: vogtus telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Tarptautinis tyrimas atskleidė kraupią statistiką: kodėl tiek mažai žmonių nori būti mokytojais?
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gražulis išgirdo nuosprendį už LGBT žmonių niekinimą: teisme surengė tikrą šou
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Prieš Vėlines – naujų žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Lyčiai neutralūs tualetai Lietuvoje gali virsti realybe: galės naudotis tiek berniukai, tiek mergaitės
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Palikdamas ministeriją Adomavičius privirė košės Žemaitaičiui: gali grėsti baudžiamoji atsakomybė?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pensijos didės 80-90 eurų, tačiau senjorų tai netenkina: „Viskas be perstojo brangsta“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Mobilizacijos pratybos Lietuvoje – su nemaloniomis žiniomis: evakuoti žmonių į Lenkiją nebūtų su kuo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų