Manikiūro meistrei Linai – įspūdingas apdovanojimas Paryžiuje: „Kai išgirsti vardą pavardę – atrodo visas pasaulis sukasi“

Šūksniais po apdovanojimo kolegės pasitinka manikiūro meistrę Liną Matačiūnienę, pečius apgobusią mūsų trispalve, o ant kaklo jai – bronzos medalis.
„Atmosfera didinga, kol tu lauki paskelbimo rezultatų ir gerklė išdžiūna, ir žarnos vartosi, bet kai išgirsti vardą pavardę – atrodo visas pasaulis sukasi aplinkui ir tos kojos užneša pačios į sceną. Dėl savo šalies kovoji, kad tą medalį, tą laimėjimą parvežti į savo šalį“, – tikino manikiūro meistrė Lina Matačiūnienė.
Užėmė 3 vietą
Kaunietei Paryžiuje tarptautiniame grožio meistrų konkurse prizinę vietą pelnė išties įspūdingas kūrinys.
„Tai „Fantasy nails“ rungtis. Šį darbą pradėjau daryti sausio mėnesį ir baigėm birželio – tai ilgas procesas, kuris reikalauja laiko, vagi tą laiką iš šeimos“, – tikino manikiūro meistrė.
Ir visa tai sukurta vien iš nagų lakavimo priemonių.
„Iš poligelio, gelio ir lakų, dažų, kurie naudojami nagų dailei“, – pasakojo Lina.
Iš jų gimsta smulkiausios detalės, žmogeliukai, geometrinės figūros ir net Paryžiaus simbolis – Eifelio bokštas.
„Imi dildžiuoti mažas dalelytes ir taip po vieną lipdai, stingdini, todėl ir trunka pusę metų tokį darbą padaryti“, – tikino prizinę vietą laimėjusi manikiūro meistrė.
Aukšta vieta ir plaukų stilistei
Audringos ovacijos pasigirdo teisėjams paskelbus ir dar vienos kaunietės Ingos Bagdonaitės pavardę. Plaukų stilistė-koloristė užėmė 4 vietą, iki prizinės pritrūko vos 2 balų.
„Konkurencija yra labai didelė, iš tiesų didelė, vis dėlto iš 50 valstybių, o mes Lietuva tokia maža, bet kokia stipri. Ir pamačiau darbus, ir, galvoju, mano išskirtinė“, – tikino plaukų stilistė-koloristė Inga Bagdonaitė.
Jos kūrinyje daug žemės spalvų, tad jį kirpėja dedikuoja Lietuvos genijui – Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui.
„Grįžau į vaikystę, į gamtą, kai bėgiojau po pievą, raudonos aguonos, tas visas spalvingumas... Ir bepiešiant kilo mintis – Čiurlionis. Tai jo garbei sukūriau šį gražų paveikslą“, – pasakojo Inga.
Kad išgautų norimą rezultatą, prireikia ištisų mėnesių.
„Ruošiausi apie 3 mėnesius, prireikė daug plaukų, kad sukurčiau ką noriu“, – teigė I. Bagdonaitė.
Aukso medalis – ir Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijai
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija taip pat sulaukė įvertinimo, už veiklą gavo ir aukso medalį.
„Turiu didelį apdovanojimą – tai jau 3 „Global awards“, kur buvo išrinkti 5 nominantai ir įteikti gaubliai – tai aš savo „Oskarą“ taip pat turiu“, – tikino Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos vadovė Jolanta Mačiulienė.
Šiemet Paryžiuje vykusioje grožio meistrų olimpiadoje varžėsi 14 lietuvaičių – jos demonstravo savo gebėjimus šukuosenų, manikiūro, makiažo srityse.
„Lietuva parodė, pademonstravo profesionalius rezultatus“, – įsitikinusi J. Mačiulienė.
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos vadovė sako, kad žengtum į sceną kaip nugalėtojas, prireikia daug darbo, pastangų ir azarto. Taip pat kaip sporte. Tik skirtingai nei sportininkai – Lietuvą visame pasaulyje garsinantys grožio meistrai už pasiekimus jokio piniginio paskatinimo iš valstybės negauna.
„Tai ir yra grožio olimpiada, įvardinkime tiesiai šviesiai, tik nefinansuojama Vyriausybės ir valdžios atstovų, mes tai darome iš savo lėšų, atsisakydami daug ko, o pasiruošimas vyksta nuo 4–8 mėnesių, kai kas pradėjo tik grįžus iš čempionato piešti gaires“, – teigė Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos vadovė J. Mačiulienė.
Pasirengimas tokiam konkursui su kelione kartais ir ne vieną tūkstantį eurų atsieina, visa tai – iš pačių kišenės. Šiame grožio meistrų čempionate Paryžiuje dalyvauja atstovai iš 50 šalių.
