„Jūs mirusi“ – tokią žinią banke išgirdo 64-erių Gražina: moteris nebegali nusipirkti nei maisto, nei vaistų

Nors civilinės metrikacijos skyrius mirties liudijimą anuliavo, radviliškietė teigia, kad iki šiol susiduria problemomis – negali naudotis pinigais ir netgi gauti būtinų sveikatos paslaugų.
„Jos žiūri taip, aš sakau, tai sakykit, kas yra. Sako, nežinom, kaip pasakyt. Sakykite, kaip yra. Sako – jūs mirus. Užtat viskas yra užblokuota, jūs esate mirus ir nieko mes padaryti negalim“, – tokius žodžius atėjusi pasiaiškinti, kodėl neveikia jos banko kortelė, iš banko darbuotojų išgirdo radviliškietė Gražina.
Šokiruota moteris nuskubėjo į civilinės metrikacijos skyrių, o ten išgirdo tą patį.
„Paima mano pasą, įeina į kompiuterį, pasižiūri, sako, taip, jūs mirusi. Mirusi rugsėjo 6. Atspausdino mirties liudijimą, aišku, aš jį pasižiūrėjau. Šokas ir man, ir darbuotojams, žodžius renka, nežino, ką sakyti“, – tikino mirusia pripažinta Gražina.
„Pirminė reakcija – tai žiūrim iš karto, ar čia mūsų klaida, kas čia įvyko, kaip čia ką. Pasižiūrim, kad viskas tvarkoj, gautas medicininis mirties liudijimas ir užregistruota mirtis“, – teigė civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Eligijus Steponavičius.
Klaidą įvėlė Radviliškio ligoninė
Paaiškėjo, kad klaida įsivėlė Radviliškio ligoninėje įvedinėjant kitos bendrapavardės, mirusios nuo infarkto duomenis.
„Žmogiška klaida atsirado tiesiog programoje, nes rašant kitam žmogui su ta pačia pavarde mirties liudijimą, tiesiog neatkreipė dėmesio į vardą, bet paskui berašant atkreipė dėmesį ir tiesiog neišsitrina šitas dalykas programoje“, – teigė Radviliškio ligoninės direktorė Aušra Čiūdarienė.
Tokią klaidą įvėlė tik pradėjęs dirbti medikas.
„Antras mėnuo kaip dirbantis, tiesiog galėjo taip būti, žmogiška klaida ir atidumo. Pavyzdžiui, kaip kiti daktarai, vyresni pagal asmens kodus labai griežtai, pamokančiai, o čia tiesiog gal skuba“, – teigė Radviliškio ligoninės direktorė.
„Bet iki šios dienos aš esu mirus. Man kaip tik šiandien reikėjo eiti pas šeimos gydytoją, man reikėjo vaistų, nes daug visokių problemų ligos, bet kaip daktarė pasakė – aš negaliu nieko rašyti. E sveikatoje aš esu mirusi“, – piktinosi vis dar mirusia laikoma Gražina.
Nebegali gauti vaistų, nusipirkti maisto
Pripažinti žmogų mirusiu civilinės metrikacijos skyriuje užtenka kelių klaviatūros paspaudimų, šią informaciją gauna ir kitos institucijos.
„Mes kai suvedame mirties įrašą, tai Registrų centre užsiblokuoja visos sistemos, žmogus kaip ir miręs. Kadangi išrašo medicinos įstaiga šitą liudijimą, tai reikia kreiptis į medicinos įstaigą, kad šitą liudijimą atšauktų, kad įvyko klaida“, – tikino civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas E. Steponavičius.
„Metrikacijos skyriuje ir sako, kad mes gavome mirties liudijimą, mes paspaudėme mygtuką ir automatiškai visur manęs nebeliko. O čia kas man mygtuką paspaus? Aš, žinokit, jaučiuosi labai blogai“, – tikino Gražina.
Ligoninė operatyviai tik gavusi signalą atšaukė mirties liudijimą, tačiau Gražinos ligoninės atsiprašymas nenuramina, jos banko sąskaita blokuojama, kompensuojamų vaistų gauti negali ir sako, kad neaišku, kaip būtų, jei reiktų skubiai kreiptis į medikus.
„Bet man reikia gyventi, kada man korteles atblokuos, už ką man elementariausių dalykų nusipirkti – duoną, pieną?“ – klausė Gražina.
Kur besikreiptų moteris sako susidurianti su nustebusiais įstaigų darbuotojais. Žada ieškoti teisybės.
„Žiūri visi akis išsproginę ir sako, jūsų gyvųjų tarpe nėra, jūs mirus. Viskas. Kur kreiptis, ką daryti, nuo ko pradėti – nežinau. Tikiuosi šiandien eiti iki policijos, rašyti pareiškimą, nuo ko man pradėti, vis tiek kažkokios tarnybos turi imtis veiksmų ką man toliau daryti“, – tikino Gražina.
Radviliškio gyventojai šokiruoti
Radviliškiečiai šokiruoti, sako neįsivaizduojantys, kaip jiems reiktų elgtis tokiu atveju:
„Šokas. Kažkaip nežinau, kur nesudirba.“
„Nenormalu, su Radviliškio ligoninė yra labai blogai. “
„Tai aišku, sakyčiau, gal apsirikimas ar kas nors tai .“
„O paskui įrodyk, kad tikrai esi gyvas. Čia tikrai ilgą kelią turi praeiti.“
„Ojojoi, labai gerai, kad gyva, labai gerai.“
Gražina sako sulaukianti daugybės palaikymo skambučių:
„Jei aplinkiniai šoke, tai ką jau kalbėti apie mane.“
Artimieji ir pažįstami linki po tokio įvykio Gražinai sulaukti ir 100 metų.
