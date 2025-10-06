Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas Lietuvoje: „Labai išgąsdino, labai“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Jei įprastai cirke skamba juokas, tai pakaunės Novos kaime esančiame cirke aidi lankytojų klyksmai:
„Nesitiki, kad palies ar išgąsdins, iš kažkur iššoks.“
„Gąsdintojai labai baisu, man tai labai patinka tokie dalykai – toks adrenalinas sukyla, man tai patinka.“
Siaubo parkas – Novos kaime
Pakaunėje, Novos kaime, Mirusiųjų mieste klaidžioja išprotėję klounai – košmarų metas prasidėjo.
„Šių metų ir tema tokia yra, į Dead Town'ą – mirusį miestą – atvyko cirkas. Kaip ten sakoma, žmonės, kurie kitus priverčia juoktis, tai labiausiai psichiškai kūkū yra“, – pasakojo parko įkūrėjas Donatas Antonovas.
Artėjant Helovynui atgimsta šiurpios pramogos – vienas po kito atsidarinėja siaubo parkai, o ištroškusieji adrenalino čia plūsta šimtais ir apie 20 eurų už įėjimą negaili.
Norintieji kuo ekstremalesnių potyrių ir antra tiek sumoka, kad į siaubo kambarius patektų:
„Man visada patikdavo siaubo kambariai, net vaikystėje atrakcionuose. Tai smagu, visokių pramogų reikia.“
„Kas mėgstat siaubą, kas mėgstat šiurpuliukus – būtinai ateikit naktį, kad būtų dar baisiau.“
Veržiasi į cirką, pragarą, pasimurkdyti pelkėje ar susitikti su Drakula:
„Labai išgąsdino, labai... šitas.“
„Baisiausia klounai vaikam ir pjūklai. Labai faina, pirmą kart mes čia.“
„Man nepatinka tokie dalykai, o dar kai liečia. – Bet įveikėt... – Kažkaip.“
„Buvom pragare, beprotnamy, žiauriai patiko.“
Išbando ir senjorai
Parko įkūrėjai pastebi, kad ne tik jaunimas ištroškęs bauginančių patirčių. Vis dažniau ir senjorai išbando širdies stiprumą.
„Nebuvo taip, kad kažką išvežtų po širdies smūgio. Vyresnio amžiaus moterys, vyrai atvažiuoja metai iš metų – 70-mečiai. Amžiaus cenzas nuo 13 iki kol kojos neša“, – tikino parko įkūrėjas Algirdas Juknevičius.
Reikia ne tik stiprios širdies, bet ir tvirtų kojų – ir ne vien tam, kad nuo zombių, šmėklų ar žmogėdrų pabėgtum. Aplankyti visus pastatus ir įveikti pustrečio kilometro trasą vaiduokliškų šnaresių kupiname Mirusiųjų karalystės miške – iššūkis ne iš lengvųjų.
„Norim būt baisiausias, kur labiausiai gąsdina, žmonės patys atsirenka, ar nori moliūgėlių su švieselėm, ar nori adrenalino gaut tiesiog“, – užsibrėžtą tikslą atskleidė parko įkūrėjas D. Antonovas.
Bemaž 100 personažų tyko drąsuolių.
„Visų pirma išgąsdinti, nustebinti ir priblokšti, ir palikt tą žinutę – ateik kitais metais, bus kitaip“, – pasakojo renginių įmonės „Ratuota batuota“ vadovė Edita Pi.
Kasmet Lietuvoje daugėja bauginančių pramogų – spalį veikia apie 30 įvairiausių šiurpinančių erdvių, siaubingiausią vakarėlį užkuriančių per patį Helovyną – spalio 31-ąją.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.