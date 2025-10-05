Rozalimo gyventojai sukrėsti dėl vyro poelgio: „Čia didžiulė tragedija miestelyje“

Viskas baigėsi tuo, kad vyras naktį po miestelį su peiliu vaikėsi naująjį jos draugą, tada peiliu padūrė ir nužudė žmoną ir galop pats nusižudė.
Rozalimo miestelio gyventojai sukrėsti, neatsigauna nuo šią gyvenvietę sukrėtusios tragedijos: vyras peliu nužudė savo buvusią žmoną. Kol gyveno kartu, sutuoktiniai kartu vairuodavo vilkiką ir važinėdavo į reisus. Vyrui protas aptemo, kai moteris jį paliko, jis tykojo žmonos ir naujojo jos draugo kelias savaites.
Štai, ką sako vietos gyventojai:
„Tragedija miestelyje ir tiek, čia didžiulė tragedija miestelyje.“
„Išgirdau, kai per gatvę bėgo, rėkė kažkas kieme – „kvieskite greitąją“, tada dviese bėgo, kažkoks ukrainietis, nežinau, vijosi ir tada jau policija suvažiavo.“
„Kavalierių kažkokį įsitaisė. Ukrainietį.“
„Ta žmona jį paliko, su ukrainiečiu Šiauliuose apsigyveno. Jis labai liūdėjo, mano vyrui skųsdavosi, kad jis vienišas liko.“
Liudininkai pasakoja, kad prieš nudurdamas žmoną, vyras peiliu po miestelį vaikėsi ukrainietį, kurį išgelbėjo pro šalį važiavusi mašina, į kurią šis įsėdo. Tada vyras nieko nelaukęs nubėgo ir nudūrė žmoną. Po kruvino keršto vyras grįžo į savo namus ir paleidęs dujas – taip bandė susisprogdinti.
Matydamas, kad policija atvažiuos greičiau nei tai pavyks padaryti, jis nusižudė garaže.
