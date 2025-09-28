Jei pastebėjote šiuos ženklus – jūsų santuoka pasmerkta žlugimui: nesakykite, kad neįspėjo

Psichologas Edvardas Šidlauskas įvardija svarbiausius signalus, rodančius, kad kartu likti gali būti nebeįmanoma, ir paaiškina, kodėl ne visi pykčiai su antrąja puse yra blogi.
Meilės pradžia – „rožinių akinių“ laikotarpis
Pasak psichologo, santykių pradžioje žmonės gyvena daugiausia gamtos suteiktais instinktais – įsimylėjimas, žavesys bei romantika užgožia tikrojo žmogaus būdo realybę.
Tai, žinoma, nėra blogai, tačiau tikrieji išbandymai prasideda šiam periodui pasibaigus: prieš akis atsiveria tikrasis partnerio charakteris, kaprizai, įpročiai, įvairios psichologinės traumos.
„Jeigu žmogaus elgesio bruožai pernelyg sunkūs, o keistis jis neturi motyvacijos, ilgainiui santykiai taps nuolatinio apmaudo, nuoskaudų ir nepasitenkinimo šaltiniu“, – sako E. Šidlauskas.
Pavojingiausi „raudonieji signalai“
Psichologas pabrėžia, kokie destruktyvūs partnerių įpročiai dažnai tampa neįveikiama kliūtimi:
- priklausomybės (alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai, pornografija, pernelyg didelis laiko leidimas internete),
- agresijos protrūkiai arba tiesiog nesugebėjimas valdyti emocijų,
- kategoriškumas ir nelankstumas.
„Jeigu partneris nesikeičia ir nemato reikalo to daryti, ilgainiui santykiai neišvengiamai taps žalingi“, – teigia jis.
E. Šidlauskas taip pat pabrėžia, kad šiuolaikiniai žmonės dažnai būna linkę į egoizmą ir netgi narcisizmą – jaučiasi it „princai“ ir „princesės“. Dėl šios priežasties, pasak jo, kartais kyla sunkumų sukurti kokybiškus, abipusiu ryšiu pagrįstus santykius.
Didžiausia grėsmė santykiams
Anot eksperto, vienas iš aiškiausių ženklų, kad santykiai nepavyks, yra vengimas kalbėtis.
„Jeigu partneriai vienas kitam nepasako, kas jiems patinka ar nepatinka, vaidina kažkokius socialiai priimtinus vaidmenis, slepiasi už kaukės – nelieka tikro ryšio. O be jo nėra nei emocinio, nei fizinio pasitenkinimo“, – aiškina E. Šidlauskas.
Pasak psichologo, ilgaamžės poros visuomet pasižymi tuo, kad geba nuolat ir prasmingai kalbėtis – ne tik apie buitį, bet ir apie savo jausmus, poreikius bei nuoskaudas.
Ar dažni ginčai – visada blogai?
Nors nuolatiniai barniai gali atrodyti kaip akivaizdus santykių pabaigos ženklas, E. Šidlauskas pabrėžia: ginčytis nėra blogai, jei emocijos reiškiamos tinkamai.
Sveikas modelis – vadinamoji „aš kalba“, kai kalbama apie savo jausmus („aš jaučiuosi liūdnas“), o ne metami kaltinimai kitam („tu mane liūdini“).
Tokie ginčai, pasak psichologo, ne griauna, o tik sustiprina ryšį. Tuo tarpu nuolatiniai kaltinimai ir rodymas pirštu dažniausiai veda į išsiskyrimą.
Nauji santykiai: į ką atkreipti dėmesį?
Pradėjus naujus santykius, psichologas pataria stebėti, ar tarp jūsų ir partnerio egzistuoja šie trys esminiai komponentai:
- Aistra – fizinis bei emocinis potraukis,
- Empatija – gebėjimas išgirsti ir suprasti vienas kitą,
- Bendros vertybės – požiūrio į gyvenimą panašumai, bendri tikslai.
„Jeigu šių elementų trūksta, anksčiau ar vėliau kils problemų“, – sako E. Šidlauskas.
Pasak psichologo, santykiai niekada nebūna „normalūs“ ar „nenormalūs“ – kiekviena pora yra unikali. Tačiau jei partneriai nuoširdžiai nesikalba, nesidalija jausmais, užstringa priklausomybėse ar egoizme, ilgalaikės ateities kartu tikėtis sunku.
„Santykiai laikosi ant nuolatinio noro girdėti, suprasti ir kartu keistis. Jei to nėra, žlugimas tampa tik laiko klausimas“, – reziumuoja E. Šidlauskas.
