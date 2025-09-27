Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Įžengusi pro duris 32-ejų žmona vos nenualpo: lovoje išvydo savo vyrą su jos broliu

2025-09-27 20:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-27 20:10

Šokiruojanti situacija supurtė 32-ejų moters gyvenimą – ji namuose užklupo savo vyrą intymiai leidžiantį laiką su jos jaunesniuoju broliu.

Asociatyvi poros nuotrauka (nuotr. Pixabay.com)

Šokiruojanti situacija supurtė 32-ejų moters gyvenimą – ji namuose užklupo savo vyrą intymiai leidžiantį laiką su jos jaunesniuoju broliu.

REKLAMA
0

Pasak jos, ši patirtis paliko gilią žaizdą ir kelia klausimus ne tik apie vyro seksualinę orientaciją, bet ir santuokos ateitį, rašoma thesun.co.uk.

Lovoje vyrą užtiko su savo broliu

„Jaučiuosi baisiai išduota, – pasakojo moteris. – Grįžau namo iš darbo anksčiau laiko, tikėjausi rasti vyrą dirbantį, tačiau vietoje to pamačiau jį nuogą lovoje su savo broliu. Jiedu buvo tokie „įsijautę“, kad net nepastebėjo, kaip įėjau į kambarį.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, šis vaizdas ją taip šokiravo, jog niekada nepavyks jo ištrinti iš atminties.

Moteris pasakojo, kad po įvykio tiesiog išbėgo iš namų ir ilgai vaikščiojo gatvėmis, bandydama suvokti, kas ką tik nutiko. Grįžusi ji rado vyrą sėdintį ant sofos, besielgiantį taip, lyg nieko nebūtų nutikę.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo tada bijau tiesiogiai paklausti jo, kas vyksta. Apsimetu, kad jaučiuosi prastai, sirguliuoju, bet iš tiesų ši paslaptis ėda mane iš vidaus.

REKLAMA

Vis dar myliu jį, bet mintis, kad jis jaučia potraukį ne man, o mano broliui – ir apskritai vyrams – mane varo iš proto“, – sakė įskaudinta moteris.

Santykių konsultantės atsakas

Santykių konsultantė „Dear Deidre“ pažymėjo, kad situacija – itin skausminga.

„Du artimiausi jūsų žmonės jus išdavė pačiu žiauriausiu būdu, – pabrėžė Deidre. – Natūralu norėti apsimesti, kad nieko nebuvo, bet jūs negalėsite to pamiršti. Laikyti visa tai savyje – nesveika.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, nors pokalbis bus sunkus, būtina atsisėsti su vyru ir pareikalauti visiško atvirumo.

„Jis gali būti gėjus, biseksualus arba tai galėjo būti tiesiog vienkartinis įvykis. Bet kokiu atveju, jis jus išdavė.

Jei norite išgelbėti santuoką – o vėliau galite nuspręsti, kad to visai nenorite – gali prireikti porų terapijos.

Jums taip pat gali prireikti erdvės pagalvoti, ką daryti toliau. Remkitės į artimiausius draugus, o jūsų brolis taip pat turi jums pasiaiškinti. Pasakykite jam, kad žinote tiesą ir susisieksite, kai būsite pasirengusi“, – patarė Deidre.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų