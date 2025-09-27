Įžengusi pro duris 32-ejų žmona vos nenualpo: lovoje išvydo savo vyrą su jos broliu

Pasak jos, ši patirtis paliko gilią žaizdą ir kelia klausimus ne tik apie vyro seksualinę orientaciją, bet ir santuokos ateitį, rašoma thesun.co.uk.
Lovoje vyrą užtiko su savo broliu
„Jaučiuosi baisiai išduota, – pasakojo moteris. – Grįžau namo iš darbo anksčiau laiko, tikėjausi rasti vyrą dirbantį, tačiau vietoje to pamačiau jį nuogą lovoje su savo broliu. Jiedu buvo tokie „įsijautę“, kad net nepastebėjo, kaip įėjau į kambarį.“
Anot jos, šis vaizdas ją taip šokiravo, jog niekada nepavyks jo ištrinti iš atminties.
Moteris pasakojo, kad po įvykio tiesiog išbėgo iš namų ir ilgai vaikščiojo gatvėmis, bandydama suvokti, kas ką tik nutiko. Grįžusi ji rado vyrą sėdintį ant sofos, besielgiantį taip, lyg nieko nebūtų nutikę.
„Nuo tada bijau tiesiogiai paklausti jo, kas vyksta. Apsimetu, kad jaučiuosi prastai, sirguliuoju, bet iš tiesų ši paslaptis ėda mane iš vidaus.
Vis dar myliu jį, bet mintis, kad jis jaučia potraukį ne man, o mano broliui – ir apskritai vyrams – mane varo iš proto“, – sakė įskaudinta moteris.
Santykių konsultantės atsakas
Santykių konsultantė „Dear Deidre“ pažymėjo, kad situacija – itin skausminga.
„Du artimiausi jūsų žmonės jus išdavė pačiu žiauriausiu būdu, – pabrėžė Deidre. – Natūralu norėti apsimesti, kad nieko nebuvo, bet jūs negalėsite to pamiršti. Laikyti visa tai savyje – nesveika.“
Pasak jos, nors pokalbis bus sunkus, būtina atsisėsti su vyru ir pareikalauti visiško atvirumo.
„Jis gali būti gėjus, biseksualus arba tai galėjo būti tiesiog vienkartinis įvykis. Bet kokiu atveju, jis jus išdavė.
Jei norite išgelbėti santuoką – o vėliau galite nuspręsti, kad to visai nenorite – gali prireikti porų terapijos.
Jums taip pat gali prireikti erdvės pagalvoti, ką daryti toliau. Remkitės į artimiausius draugus, o jūsų brolis taip pat turi jums pasiaiškinti. Pasakykite jam, kad žinote tiesą ir susisieksite, kai būsite pasirengusi“, – patarė Deidre.
