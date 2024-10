Atlikėjas Shawnas Mendesas prabilo apie savo seksualinę orientaciją

26 metų Shawnas ruošiasi lapkričio 15 d. išleisti kitą savo albumą. Pastarosiomis savaitėmis koncertuose jis atliko kūrinius būtent iš jo. Tarp naujai atliekamų dainų, pasigirdo ir „Mountain“, kurioje atlikėjas užsimena apie ilgai besitęsiančias spekuliacijas dėl jo seksualinės orientacijos, rašo mirror.co.uk.

„Aš tai tik atrandu, kaip ir visi“

Filmuotoje medžiagoje, kuria gerbėjai dalijasi socialiniuose tinkluose ir kuri, pasak „The Sun“, buvo nufilmuota pirmadienį Kolorade (JAV) vykusio koncerto metu, matyti, kaip Shawnas prieš atlikdamas dainą aptaria komentarus. Įžangoje jis prisimena, kad muzikos industrijoje dirba nuo 15 metų, ir sako, kad tada jam neteko „atrasti“ tokių savo dalių, kokias atrado jo bendraamžiai.

Shawnas Menesas (15 nuotr.) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) +11 Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX) Shawnas Menesas (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Shawnas Menesas

Jis sakė: „Nuo pat mažens man buvo aktualu mano seksualumas, ir žmonės apie tai kalbėjo labai ilgai. Manau, kad tai šiek tiek kvaila, nes manau, kad lytiškumas yra toks nuostabiai sudėtingas dalykas, ir jį taip sunku suskirstyti į dėžutes. Visada atrodė, kad [tai] toks kišimasis į kažką labai asmeniško. Kažką, ką aš pats savyje išsiaiškinau, ką dar turėjau atrasti ir vis dar turiu atrasti“.

REKLAMA

REKLAMA

Shawnas tęsia: „Tiesa apie mano gyvenimą ir seksualumą yra tokia, kad, žmogau, aš tai tik atrandu, kaip ir visi. Ir kartais tikrai nežinau, o kartais žinau. Ir tai tikrai baisu, nes gyvename visuomenėje, kuri turi daug ką apie tai pasakyti. Stengiuosi būti tikrai drąsus ir leisti sau būti žmogumi ir jausti įvairius dalykus“.

REKLAMA

Kaip atskleidžiama socialinių tinklų vaizdo klipuose, dainos žodžiai yra tokie: „Tu gali pasakyti tai, ką reikia pasakyti. Galite sakyti, kad esu per jaunas, sakyti, kad esu per senas, galite sakyti, kad man patinka merginos ar vaikinai, kas tik jums tinka. Galite sakyti, kad esu svajotojas, galite sakyti, kad esu per toli nuėjęs, bet aš niekada nebuvau geresnis, todėl vadinkite, kaip norite“.

„Kam rūpi, ar aš esu gėjus?“

Shawnas, kuris pastaraisiais metais buvo romantiškai siejamas su dainininkėmis Camila Cabello ir Sabrina Carpenter, jau seniai sulaukė dėmesio dėl savo asmeninio gyvenimo. Kartą 2020 m. interviu laikraščiui „The Guardian“ muzikantas spekuliacijas apie savo seksualinę orientaciją pavadino „neišmanymu ir nejautrumu“.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pranešė „US Weekly“, 2016 m. jis sakė socialiniame tinkle „Snapchat“: „Paprastai to nedarau ir nekėliau problemų, bet „YouTube“ tiesiog žiūrėjau kai kuriuos savo interviu ir, eidamas žemyn komentarais, pastebėjau, kad daug žmonių sako, jog aš jiems kėliau „gėjaus įspūdį“. Visų pirma, aš nesu gėjus. Antra, neturėtų būti jokio skirtumo, ar aš esu, ar nesu. Dėmesys turėtų būti sutelktas į muziką, o ne į mano seksualumą“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau žurnalas „Rolling Stone“ pranešė, kad „Brit Award“ apdovanojimo nominantui „užteko“, kai jis sukūrė vaizdo klipą.

Leidiniui jis sakė: „Pagalvojau: „Jums, šū**iai, labai pasisekė, kad iš tikrųjų nesu gėjus, bijantis prisipažinti“. Tai yra kažkas, kas žudo žmones“.

Tada jis suabejojo: „Kam rūpi, ar aš esu gėjus?“