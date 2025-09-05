Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius įsiamžino nuogi: intymias vietas pridengė bokalais

2025-09-05 17:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-05 17:18
2025-09-05 17:18

Penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė netikėta nuotrauka, kuri akimirksniu sudrebino internetą – komikai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius įsiamžino nuogi.

Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris (tv3.lt koliažas)

Penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė netikėta nuotrauka, kuri akimirksniu sudrebino internetą – komikai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius įsiamžino nuogi.

26

Nuotraukoje intymias vietas jie prisidengė tik alaus bokalais.

Išskirtinis kadras

Išskirtiniu kadru M. Bartuševičius pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje. Pozuodami vyrai savo intymias vietas pridengė tik alaus bokalais.

View this post on Instagram

A post shared by Mantas Bartuševičius (@mantas.bartusevicius)

Nuotrauka sulaukė audringos reakcijos – per mažiau nei dvi valandas ją „patiko“ beveik 15 tūkstančių internautų.

Vieni gyrė komikų drąsą ir išvaizdą, kiti negalėjo atsistebėti tokia jų žaisminga provokacija.

Komentavo ir sekėjai

„Primena moters dienos sveikinimą 2013 metais”, – komentavo Mantas Stonkus.

„Nu kiek buvo pritraukiusių nuotrauka apžiūrėti alų iš arčiau?“, – komentavo kitas sekėjas.  

„Kai atsidariau Instagram‘ą, tikrai ne šito tikėjausi“, – pridūrė kita sekėja.

Debilų šou
Debilų šou
2025-09-05 17:45
SENSACIJA !!! Du debilai apsinuogino, tv3 degradai visą tai paviešino.
Atsakyti
Jo
Jo
2025-09-05 17:43
Va čia tai irgi tvirkinimas jaunimo, kaip ir Ulvydas, kuom blogiau
Atsakyti
B l t
B l t
2025-09-05 17:54
Du nuliai išsisėmę ieško dėmesio...dugnas totalus...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
