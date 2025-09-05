Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius įsiamžino nuogi: intymias vietas pridengė bokalais

Nuotraukoje intymias vietas jie prisidengė tik alaus bokalais.
Išskirtinis kadras
Išskirtiniu kadru M. Bartuševičius pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje. Pozuodami vyrai savo intymias vietas pridengė tik alaus bokalais.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Nuotrauka sulaukė audringos reakcijos – per mažiau nei dvi valandas ją „patiko“ beveik 15 tūkstančių internautų.
Vieni gyrė komikų drąsą ir išvaizdą, kiti negalėjo atsistebėti tokia jų žaisminga provokacija.
Komentavo ir sekėjai
„Primena moters dienos sveikinimą 2013 metais”, – komentavo Mantas Stonkus.
„Nu kiek buvo pritraukiusių nuotrauka apžiūrėti alų iš arčiau?“, – komentavo kitas sekėjas.
„Kai atsidariau Instagram‘ą, tikrai ne šito tikėjausi“, – pridūrė kita sekėja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!